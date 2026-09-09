Apuesta del Día: la mejor apuesta de fútbol para la jornada del miércoles

Nuestro experto en apuestas ofrece su pronóstico para el miércoles, cuando Charlton y QPR se enfrentan en un derbi londinense de la Championship, con inicio a las 20:00.

Tras un pobre final de la temporada 2025/26 de la Championship, el QPR no podía haber pedido mejor comienzo para 2026/27. Los Rangers son terceros, con 10 puntos de sus primeros cinco partidos. El Charlton ha registrado exactamente el mismo botín de puntos, así que el partido del miércoles enfrenta a dos equipos en gran forma en The Valley.

Apuesta del Día - Charlton Athletic vs QPR

Pronóstico: Ambos equipos anotan - Sí a una cuota de 3/4 con Sportium

Valor en dos equipos en forma para al menos ver puerta

El Charlton recibe al Queens Park Rangers en The Valley el miércoles por la noche en un derbi londinense. Ambos clubes llegan en buena forma, habiendo probado la derrota solo una vez cada uno en sus cinco primeros partidos.

El QPR es tercero en la tabla de la Championship. El Charlton es sexto y ha hecho un comienzo sólido tras estabilizarse en la segunda categoría la temporada pasada. El ángulo de los goles es donde está el valor. Cinco de los últimos siete partidos del Charlton han producido goles en ambas porterías. El QPR puede igualar exactamente ese registro.

Eso supone un acierto del 71% para cada equipo. El mercado ofrece una probabilidad implícita de poco más del 57%, lo que parece generoso frente a esas cifras. Los derbis rara vez se mantienen cerrados una vez que llega el primer gol. El Charlton encaja a un ritmo de 1,4 goles por partido, lo que debería mantener al QPR interesado.