España se prepara para disputar su segundo partido del Grupo A3 de la Liga de Naciones en solo cuatro días, con la visita de Croacia al Ramón Sánchez Pizjuán. Los campeones del mundo superaron 3-2 a Inglaterra en Wembley el sábado por la noche en un partido entretenido. Croacia también arrancó con una victoria en Chequia.

Apuesta del día - España vs Croacia

España gana y Menos de 3,5 goles @ 2.10 en Sportium

Se espera un triunfo de La Roja en un partido más cerrado

España no pierde en el tiempo reglamentario desde hace 39 partidos. Es una racha extraordinaria para los campeones del mundo. Disfrutaron de una caótica victoria por 3-2 ante Inglaterra en Wembley el viernes pasado. Ese caos tuvo más que ver con los errores defensivos de Inglaterra que con las carencias de España.

Deberíamos ver un partido más cerrado en Sevilla. Es probable que Croacia se replantee más atrás mientras continúa su reconstrucción, lo que podría llevar a un encuentro más controlado.

Es difícil no ver una victoria de España. Sin embargo, su cuota es demasiado corta como para respaldarla en solitario. Solo dos de sus últimos 11 partidos han visto cuatro o más goles. Croacia tiene exactamente el mismo registro, con solo dos de sus últimos 11 encuentros superando los 3,5 goles.

Podemos respaldar que España gane y que se mantenga la línea de Menos de 3,5 Goles. Es buen valor a una cuota superior a la par, con una probabilidad implícita de alrededor del 48 %.

Apuesta del día del martes: España gana y Menos de 3,5 goles @ 2.10 en Sportium

+