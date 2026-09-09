Apuesta del día: los pronósticos de nuestros expertos para cada jornada

Finlandia ha arrancado con fuerza su campaña en el Grupo C1 de la Liga de Naciones, con siete puntos de sus tres primeros partidos. Han marcado nueve goles y solo han encajado uno. Bielorrusia suma cuatro puntos en su trío inicial de partidos, y los cuatro goles que han anotado llegaron frente a San Marino.

Apuesta del día - Bielorrusia vs Finlandia

Finlandia gana y Menos de 2.5 goles @ 3.60 en Codere

La historia dice que no habrá festival de goles

Aunque Finlandia ha promediado tres goles por partido en sus tres primeras citas, ante Bielorrusia se perfila un duelo más cerrado. Los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos desde 2013 han tenido dos goles o menos. De hecho, su partido más reciente, hace apenas una semana, terminó 0-0 y se disputó en Finlandia.

Finlandia se ha mostrado mucho más sólida y ajustada desde ese encuentro de hace solo una semana. Por desgracia, siete de sus nueve goles llegaron en una victoria ante un San Marino con uno menos, lo que distorsiona algo los datos. Esto significa que han promediado solo un gol por partido en sus otros dos compromisos, ante Bielorrusia y Albania.

Aun así, creemos que han acumulado suficiente impulso para ganar al combinado bielorruso. El partido como “local” de Bielorrusia se disputa en el Stadion Rudolf Illovszky de Budapest, Hungría, así que aquí la ventaja de jugar en casa no existe. Por eso esperamos la victoria de Finlandia con dos goles o menos a una probabilidad implícita del 28 %.

Apuesta del día del martes: Finlandia gana y Menos de 2.5 goles @ 3.60 en Codere

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