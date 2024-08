LaLiga 2024/25 - Análisis de Árbitros – Jornada 2

Análisis de los árbitros en la jornada 2 de LaLiga 2024/25, con foco en polémicas como la de Mestalla y partidos clave como Barcelona vs Athletic.

En la primera jornada ya se han visto partidos cargados de polémicas arbitrales, y todo indica que la segunda fecha no será diferente. Partidos de alto voltaje como el Barcelona vs Athletic están en el radar, junto con choques intensos como el Sevilla vs Villarreal y el Atlético vs Girona, donde las decisiones arbitrales podrían ser determinantes.

Las primeras polémicas de LaLiga 2024/25

En Mestalla, la afición valenciana estalló contra José María Sánchez Martínez cuando el árbitro decidió no expulsar a Pau Cubarsí, pese a que derribó a Hugo Duro siendo el último hombre y con una tarjeta amarilla previa.

Además, el colegiado no pitó un penalti por un contacto dentro del área del propio Cubarsí contra Hugo Duro, pero sí sancionó otro de Cristhian Mosquera sobre Raphinha, que le permitió a Robert Lewandowski sellar su doblete y darle el triunfo al Barça. Para colmo, en el gol del empate, el Valencia reclamó que este sucedió fuera del tiempo añadido, dejando un sabor amargo en su debut liguero.

Designación de árbitros Jornada 2 - LaLiga 2024/25

Partido Árbitro Celta de Vigo vs Valencia José Luis Munuera Montero Sevilla vs Villarreal Adrián Díaz de Mera Escuderos Osasuna vs Mallorca Adrián Cordero Vega Barcelona vs Athletic Bilbao Jesús Gil Manzano Espanyol vs Real Sociedad Mario Melero López Getafe vs Rayo Vallecano Javier Alberola Rojas Real Madrid vs Valladolid Víctor García Verdura Leganés vs Las Palmas Ricardo de Burgos Bengoechea Alavés vs Real Betis Mateo Busquets Ferrer Atlético de Madrid vs Girona Juan Martínez Munuera

Durante la primera jornada se ha sancionado el penalti mencionado en el Valencia vs Barcelona y sólo hemos visto una tarjeta roja cuando César Soto Grado expulsó a Ferland Mendy en el final del Mallorca vs Real Madrid.

El Athletic fue el equipo más sancionado con cuatro amonestaciones, mientras que el Girona fue el único equipo de LaLiga que no recibió tarjetas en su juego frente al Betis. El Alavés cometió 23 faltas en su caída ante el Celta siendo el equipo más infractor, y el Real Madrid el que menos cometió, con apenas 6 infracciones. A su vez, el Valencia cayó en fuera de juego siete veces siendo el equipo más sancionado en ese rubro.

Partido Pronóstico Cuota Celta de Vigo vs Valencia Más de 4.5 tarjetas en el partido 1.83 Sevilla vs Villarreal Ambos recibirán 2 o más tarjetas 1.40 Barcelona vs Athletic Bilbao Habrá penalti en el encuentro 2.75 Real Madrid vs Valladolid Tarjeta antes del minuto 33:00 1.83 Alavés vs Real Betis Alavés - Más de 2 tarjetas 1.83 Atlético de Madrid vs Girona Atlético de Madrid - Primera tarjeta recibida 1.83

Todas las cuotas son cortesía de bet365 y correctas en el momento de su publicación.

Los números de la temporada 2023/24

Mateo Busquets Ferrer, quien arbitrará el Alavés vs Betis, fue el colegiado que mostró más tarjetas rojas la temporada pasada, con 7 expulsiones en 20 partidos. Por otro lado, Mario Melero López, encargado del Espanyol vs Real Sociedad, no mostró ninguna roja en 16 encuentros.

Víctor García Verdura, el árbitro del Real Madrid vs Valladolid, tiene un promedio de 27,6 faltas sancionadas por partido y es quien tiene el ratio de penaltis más alto entre los árbitros de esta segunda fecha, con 0,37 por encuentro. José Luis Munuera Montero promedia 5 tarjetas amarillas por juego, y Adrián Díaz de Mera Escuderos ha mostrado 5 tarjetas rojas en sus 18 encuentros arbitrados en la temporada 2023/24.

Jesús Gil Manzano impartió justicia en 18 partidos del último año, con una media de 26,7 faltas sancionadas y un total de 83 amonestaciones y 4 expulsiones, números similares a los de Juan Martínez Munuera, con 25,9 faltas de media y un total de 77 amarillas y 4 rojas.