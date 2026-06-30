Zlatan Ibrahimovic arremete contra Ronald Koeman: «Eso me enfada»

Para los exdelanteros Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry, Ronald Koeman es el principal responsable de la eliminación prematura de Holanda en el Mundial, según FOX Sports.

La selección holandesa cayó el lunes ante Marruecos en los penaltis, y su estrategia recibe críticas mundiales.

Ibrahimovic, que jugó en el Ajax a las órdenes de Koeman entre 2001 y 2004, arremetió contra su antiguo entrenador nada más terminar el partido: «Esta derrota es culpa de Koeman, porque no reconozco a esta selección holandesa. Ha perdido con una identidad que no es la holandesa. Eso me enfada».

«A mí siempre me enseñaron: atacar, atacar, atacar. Esta no es la identidad holandesa. Hoy, Koeman parecía un entrenador italiano, que jugaba para no perder. Mientras que Holanda siempre juega para ganar. Si pierdes, al menos pierde con tu propia identidad y no la cambies...»

«Esta no era la selección holandesa a la que estoy acostumbrado. Se notaba que no se sentían cómodos: perdieron la posesión y el fútbol ofensivo. Todo era culpa de Koeman; no me gustó nada», insiste Ibrahimovic.

Henry tampoco entiende la decisión de Koeman de salir con cinco defensas: «Así estás diciendo que tienes miedo de Marruecos. Si ganas, tienes razón; si pierdes, te equivocas».

«Me sorprendió mucho, porque los Países Bajos no suelen jugar así, pero Koeman tenía claramente otra visión al respecto», concluye el francés.