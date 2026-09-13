Un informe periodístico reveló, este domingo, la presencia de Zinedine Zidane, director técnico de la selección de Francia, en la ciudad de Madrid.

Zidane se prepara para anunciar la lista definitiva de la selección de Francia, la primera para él en este cargo, que disputará los próximos partidos de la Liga de las Naciones, ante Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre y de nuevo Bélgica el 5 de octubre.

Se espera que Zidane dé a conocer la esperada lista el próximo viernes, en medio de una gran expectación por parte de la afición francesa.

El sitio «Foot Mercato» señaló que Zinedine Zidane, el nuevo entrenador de la selección francesa, estuvo hoy en Madrid para asistir al Gran Premio de España de Fórmula 1.

Cabe recordar que el exentrenador del Real Madrid es un aficionado a los circuitos de carreras.

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Zidane expresó su alegría por la celebración de la carrera en España, y dijo: «Estoy muy contento de ver esta carrera. Tenía muchas ganas de ver este nuevo circuito, que destaca por su alto nivel técnico».

Y concluyó: «Para los amantes de la Fórmula 1, este circuito es magnífico, y es un placer para mí estar aquí en Madrid».