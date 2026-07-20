Zidane prepara la «sorpresa de Mbappé»... y la decisión definitiva se tomará en septiembre

Según medios franceses, Zinedine Zidane, próximo seleccionador de Francia, ya prepara su plan técnico y administrativo para suceder a Didier Deschamps. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmó que asumirá el cargo a finales de julio.

Según L'Équipe, Zidane, campeón del mundo en 1998, quiere mantener a Michael Olise como mediapunta (el “10”), idea que ya valoraba desde hace meses. Kylian Mbappé sería el más afectado: deberá elegir entre actuar como delantero centro o recular a la banda, debate que se dará en el primer parón internacional.

Zidane hereda un equipo que ha llegado a semifinales en 5 de los últimos 6 grandes torneos bajo Deschamps, pero que no gana un título desde la Liga de Naciones 2021. además de un legado táctico basado en el 4-2-3-1, con el que la selección ha encontrado equilibrio en los últimos meses.

Ambos, que se conocen desde hace años, ya preparan su futura colaboración en privado y evitaron aparecer juntos durante el Mundial para no distraer al equipo. el técnico se puso en contacto con su futuro capitán en varias ocasiones sin alargar la conversación, para no interferir en la preparación del equipo.

Desde Madrid, Zidane podrá seguir de cerca al delantero madridista y valorar su papel en la selección.

Su mayor reto será administrativo, se centrará en la continuidad, como hizo en el Real Madrid en 2016, cuando transformó el equipo gracias a su gestión de jugadores, su capacidad para ajustar la jerarquía y adaptar las tácticas según los futbolistas disponibles, sobre todo en el centro del campo.

Sin alterar los cimientos dejados por Didier Deschamps, el tres veces campeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid buscará hacer progresar a la selección apoyándose en un núcleo consolidado y aplicando poco a poco su propia visión, con el objetivo de devolver a Francia a los podios tras años de fracasos en los grandes torneos.