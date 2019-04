Zidane: "No queremos imaginar un Real Madrid sin Varane"

El técnico pide respeto antes de hablar de hacer 'limpieza' en la plantilla, y avisa de que en 2019-20 no habrá debate con los porteros

El visita al este miércoles. Zidane compareció ante los medios para analizar la actualidad del equipo blanco y, una vez más, el foco estuvo en el mercado de fichajes más allá de los resultados deportivos del presente curso. Concretamente, en el futuro de Varane y en la posible 'limpieza' en la plantilla, que el francés considera irrespetuosa:

¿Cómo afronta el partido ante el Valencia?

“Vamos a cambiar a algunos jugadores para Valencia. Son partidos muy bonitos, que a los jugadores les gusta jugar. Con el horario un poco tarde, pero bueno…”

¿Le ha molestado lo que se ha dicho de Luca Zidane?

“No me cambia nada. Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios. Lleva 16-17 años en este club. Los mismos que Carvajal y de otros muchos. Y Luca es uno de ellos. Luego la gente que opina, me da igual”.

¿Se imagina un Madrid sin Varane?

“No. Y no lo queremos. Es un jugador joven, lleva 8 años, lo está haciendo bien… Lo que me dices son cosas que salen hacia afuera, como si estuviera molesto, pero yo lo veo bien. No me ha dicho nada. Luego si tú sabes algo, qué te voy a decir yo. Sé lo que me dice a mí el jugador. Está en el mejor club del mundo, ha ganado muchísimas cosas, y le veo bien”.

¿El Real Madrid necesita una limpieza?

“Se hablan muchas cosas. Hay que respetar a los jugadores que hay aquí. Hablar de limpia me parece una falta de respeto. Va a haber cambios, pero no es el momento de hablar de eso. Lo tengo que repetir”.

¿Es partidario de rotar en la portería?

“Depende de los porteros que vaya a tener el próximo año. Tengo tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con ellos, y veremos el año que viene. No va a haber debate, no os voy a dejar la posibilidad del debate de los porteros, lo voy a dejar bien claro, te lo digo yo. Va a estar bien claro el próximo año”.

¿Le dolería despedirse de jugadores que le han dado tres Champions?

“Es la Champions. Si es que hay ya algunos que juegan menos. No va a pasar que yo no cuente con alguien, pero si hay cambios, voy a tener que decirle a algunos que no seguirán. Voy a ser sincero con el jugador. No voy a cambiar mi forma de ser”.

¿Qué posición le gustaría reforzar?

“Lo verás”.

¿Es usted quien decide altas y bajas?

“Soy el entrenador y algo tengo que decir. Pero hay un club, con gente importante, que mandan, y se hace todos juntos. Como siempre. Yo estoy en el día a día, y ahí soy yo el que tiene que tomar decisiones de cualquier tipo”.

¿Qué balance hace de Marcelo?

“Es un jugador que ha jugado poco últimamente. Le quiero mucho, como persona da igual, pero te digo como jugador. Lo que ha hecho aquí ha sido fenomenal hasta ahora. Aquí se discute mucho cuando uno juega un poco peor. A Marcelo le vamos a necesitar siempre, y que juegue siempre bien, le vamos a pedir más siempre. Últimamente se le cuestiona mucho, me encanta como jugador, y quiero que juegue muchos más partidos de aquí hasta el final. Y no quito lo que ha hecho Reguilón, que es el segundo lateral, y va a jugar”.

¿Cuándo va a empezar a hablar con el club sobre le próximo proyecto?

“Ya lo estamos haciendo. Luego las cosas se harán pública a final de temporada”.

¿Al equipo le cuesta meterse a nivel mental?

“Sí, nos está costando. Pero son profesionales, y luego quieren ganar el partido. Como decía el domingo, lo podemos hacer mejor, queremos acabar bien la temporada. No hay que decir más de esta temporada”.

¿Cree que necesita un delantero puro para el año que viene?

“Lo vamos a ver el próximo año. Lo siento”.

¿Un jugador puede tirar la toalla cuando un sector del estadio está en contra, como le pasa a Bale?

“Los pitos nunca son algo bueno. Pero me pitaron a mí también y hay que aceptarlo. Hay que tener personalidad, y los que tengo aquí, lo hacen. Ahora hablamos de una temporada algo difícil, pero incluso cuando las cosas van bien la gente animaba y nos parecía bien. Luego lo del futuro de Gareth Bale y de los otros jugadores, ya lo hablaremos”.

¿El último tren para el Real Madrid es el choque entre Atlético y de esta semana?

“Por muy difícil que esté, vamos a quedar lo más alto posible. En el fútbol, y por haber vivido de jugador, sé que puede pasar de todo. Por eso tenemos que hacerlo bien. Independientemente de un equipo o de otro. Hay que acabar lo más alto posible”.