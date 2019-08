Zidane: “No me imagino un Madrid sin Keylor”

El entrenador del conjunto merengue salió a aclarar la situación del portero costarricense. También habló de Neymar.

En la previa del partido frente al , correspondiente a la segunda fecha de , Zinedine Zidane se sentó frente a los periodistas para intentar despejar algunas dudas. Y ya de entrada aclaró –o intentó hacerlo- la situación de Keylor Navas. “No veo esta plantilla sin Keylor. Es un jugador del Madrid, importante. No contemplo la posibilidad que salga”, expresó el entrenador del .

“Keylor está aquí y no me ha dicho de querer salir. Quiere jugar y demostrar que es muy bueno como los demás. Está trabajando en ese sentido. Eso es lo más importante para un entrenador, siempre ha sido un profesional. Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él”, agregó el DT con respecto al costarricense.

El francés, además, se refirió a otros temas de actualidad.

Neymar: "Yo únicamente pienso en lo que vamos a hacer nosotros mañana contra el Valladolid… No me preocupa el futuro de Neymar. Sólo me preocupa el partido de mañana, nada más".

El mercado: "Son los jugadores que tengo y los que están aquí. Vamos a jugar contra el Valladolid. Hasta el día 2 puede pasar de todo, y algunos pueden salir y otros pueden venir, pero yo estoy pensando en el partido. Estoy deseando que llegue el día 2 para que no me preguntéis".

Bale: "Lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más. Él ahora se quiere quedar y eso es lo más importante. Todos hemos hablado sobre ello, yo también, pero ahora se quiere quedar. Es un jugador importante, lo ha demostrado y ahora tiene que demostrarlo otra vez".

James: "Es igual de bueno ahora que hace dos años. El jugador es el mismo. Después de la etapa de estamos contentos de tenerlo aquí".

Kubo: "Lo que intentamos y queremos con Kubo es lo mejor para el jugador. La solución que se ha tomado es la de ir al y espero que pueda jugar allí para crecer".

El Valladolid: "El Valladolid no es un partido trampa. Porque aquí no hay partidos de ese tipo. No hay encuentros pequeños. Hoy en día no puedes asegurar que vas a ganar contra nadie. El Valladolid ha empezado bien LaLiga, es un equipo valiente y quiere hacer las cosas bien. Nosotros queremos crecer lo que hicimos en Vigo e ir a más".