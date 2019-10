Zidane: "No hay día que estés tranquilo en el Real Madrid"

El entrenador francés valoró a Courtois ("Hoy nos salvó") y destacó a Rodrygo: "Es joven, quiere demostrar y tiene hambre".

Después de la victoria del sobre el en , que le vale al equipo español para subir al segundo lugar del Grupo A de la , Zinedine Zidane reconoció que "no hay día" en que pueda estar "tranquilo" en el club capitalino.

Primero habló Zidane en el 'flash interview' de Movistar Liga de Campeones, donde analizó: "Defendimos muy bien, atacamos muy bien, Thibaut nos salvó las dos primeras y nos vino muy bien. Había que hacer un gran partido y lo hicimos. Pero cuando no metes el segundo, sufres. Todos hicieron un gran partido".

"Hemos creído hasta el final que había que sufrir. El Galatasaray es un equipo muy bueno, como te relajes, te mete en problemas. Desde el minuto 1 al 90 todos los jugadores estuvieron metidos. Me alegro por ellos porque se lo merecen", agregó.

Sobre Courtois y su gran actuación, Zidane dijo que se algregaba porque el belga "lo necesitaba". En rueda de prensa, volvería a hablar del ex del : "No es un antes y un después. Esas dos ocasiones que ha parado han sido muy buenas, Courtois nos ha salvado. Nos alegramos por Thibaut. No es un campo fácil y jugamos con personalidad".

En cuanto a Fede Valverde, aseveró: "Lo está haciendo muy bien. Es joven, quiere demostrar y tiene hambre".

También hubo elogios para Rodrygo, delantero brasileño que debutó en Europa: "Había que apostar por él y ha hecho un gran partido".

Sobre lo que tienen que mejorar, Zidane reconoció que "hemos tenido muchas ocasiones y sólo hicimos un gol. Y cuando estás con un solo gol, sufres".

Preguntado sobre si tendría una semana tranquila, contestó: "No hay semana que estés tranquilo en el Madrid. La gente debe estar muy orgullosa de lo que ha hecho el equipo".

Más tarde, en rueda de prensa, volvió a valorar el trabajo de Rodrygo: "Lo ha hecho bien. Es un jugador que va a ser importante. Su posición natural es jugar en el 4-3-3 como extremo derecha. Estoy contento por su partido". Además, dijo que alternar con el Castilla "no va a cambiar nada. Hay que pensar sólo en este partido. Es de la primera plantilla, no nos olvidamos de eso. Puede jugar con el Castilla, pero hoy con nosotros. Me alegro por su rendimiento".

Y analizó: "Ellos tuvieron dos ocasiones claras en la primera parte, Thibaut fue importante ahí. Me hubiera gustado marcar un segundo gol para que bajase la presión del rival. Hasta el minuto 90 estuvimos muy concentrados, eso me gusta. Logramos el buen resultado gracias a eso. Entramos muy bien en el partido. Nos crearon dos ocasiones, puede pasar. Nuestro portero ha respondido. Nuestro inicio fue muy bueno".

En cuanto a Karim Benzema, señaló: "Está saliendo eso en él con naturalidad. Sabe que es un capitán. Está tomándolo con normalidad y estamos todos en el barco y todos tienen que aportar algo. Karim con lo que juega y dando instrucciones".

Por último, sobre si Hazard empieza a frustrarse de no poder hacer goles, confesó: "No creo. Normalmente esa ocasión de la segunda mitad la mete… No estoy preocupado y yo creo que Eden tampoco. Va a ir a mejor poco a poco".