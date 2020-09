Zidane: "Me sorprende que se critiquen los aciertos del VAR"

El técnico ha analizado las polémicas que despertó la victoria ante el Betis del pasado sábado en el que expulsaron a Emerson y les piraron un penalti

Zinedine Zidane ha analizado cómo afronta el su partido ante el de este miércoles pero su comparecencia ha estado marcada nuevamente por la polémica arbitral que aún colea desde el triunfo del pasado sábado ante el Real en el que se consultó al VAR para que Emerson fuera expulsado y se señalara un penalti a favor de los merengues.

"Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Son partidos complicados contra rivales que van a venir a molestarte y tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final. Tenemos que tener la misma determinación que el año pasado en casa y queremos llevarnos el partido", comentó.

La polémica con VAR ante el Betis: "Me sorprende que se critiquen los aciertos del VAR. No voy a hablar de estas cosas y cada uno puede opinar lo que quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer. En cada partido puede pasar de todo y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo como todos. Me gusta pensar en preparar los partidos y es lo que quieren mis jugadores. No me enfado. Cada uno puede opinar pero sólo digo que se critican los aciertos, que es lo que pasó el otro día".

Salida de los delanteros y la situación de Jovic: "Hay que tener en cuenta todo. Hasta el día 5, veremos. Sólo digo que los jugadores que están aquí y entrenando bien. Tengo un partido mañana y los jugadores están centrados en eso".

¿Qué le parece que puedan sancionar a entrenadores por criticas a los árbitros?: "No es mi trabajo, lo siento. Cada uno tiene que hacer su trabajo y bastante tengo con el mío".

¿Por qué no terminan de cuajar Vinicius y Rodrygo?: "Esto es el Madrid. Opinar es fácil, yo estoy aquí con los jugadores y somos 25. Esta es la realidad de este club y voy a contar con todos. Hay quien juega más y quien juega menos. Lo que quiero es ganar y los jugadores tienen que estar preparados. Son chicos con 21 ó 22 años y tienen que vivir la realidad del fútbol, de la vida. No cambiará si estoy yo u otro. Cada partido lo juegan once. Todos quieren jugar más. Vinicius está aquí para intentar jugar todos los partidos pero el entrenadoe elige. Estoy contento con Vinicius".

Hazard: "Está muy cerca, está preparado. Entrena bien con el equipo y lo único que sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora. Creo que entrena con regularidad y está bien para estar. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. No creo que le haya faltado profesionalidad. Lo que quiere es jugar pero es verdad que ha tenido un problema gordo que le ha molestado durante mucho tiempo. Queremos que no sienta molestias porque la temporada es muy larga. Es un profesional y quiere ayudar a sus compañeros".

¿Tiene mejor plantilla que la temporada pasada?: "Podéis opinar pero tengo esta plantilla y para mí son los mejores. El Madrid siempre tiene los mejores. Hasta el 5 está abierto el mercado pero estoy contento con lo que tengo. No vamos a meter más gente porque somos ya 25 y ya es muy difícil así son todos muy buenos".

Sus sistemas tácticos: "Para mí lo más importante es el equilibrio, no el dibujo. No sabéis lo que hago yo en los partidos porque opináis mucho. Lo más importante es la animación del equipo cuando tenemos el balón o no. Podemos jugar con dos arriba o con tres o con gente por fuera pero tenemos muchos recursos y podemos cambiar muchas cosas".

¿Benzema es su favorito?: "Tenemos muchos recursos. Queremos mejorar y usaremos a los jugadores en los momentos. Sabemos que debemos mejorar y podemos hacerlo. Hay que estar tranquilos dentro con estas cosas".