Zidane lo confirma: "Karim estará mañana"

El técnico galo asegura que su compatriota estará con el resto del equipo en el derbi, asegurando que es muy importante para ellos.

Compareció Zinedinde Zidane en rueda de prensa y despejó las dudas sobre si Karim Benzema estará o no mañana en el encuentro ante el Atlético de Madrid, clave en la lucha por el título."Sabemos lo que es Karim, es importante para nosotros. Karim va a estar mañana. Es importante en nuestro sistema de juego, sobre todo cuando tenemos el balón. Si hay una dudas, no me gusta. No vamos a arriesgar a Karim. Los que van a jugar van a estar al cien por cien. Es un jugador especial, porque es especial por lo que hace en el campo. Benzema es una alegría para el fútbol, para mí como entrenador lo es. Cuando llegó aquí se hablaba mucho de él y diez años después se ve qué jugador es y todo lo que ha mejorado", dijo en relación a su compatriota.

Con respecto al encuentro, el francés no cree que haya favorito en un partido así, y que lo que ha ocurrido en el pasado no sirve. "¿Favorito? Ninguno, no hay favorito en un derbi. Hay un partido bonito para jugarlo. Es un gran partido de fútbol, es lo que quieren ver los aficionados. Lo del pasado no ayuda nada. Nosotros vamos a ir a hacer un buen partido y ya. No sé lo que va a pasar, pero tenemos que hacer un buen partido porque jugamos contra un gran rival, que está arriba. Nosotros vamos a ir con la idea de hacer un gran partido de fútbol. Necesitamos empezar bien y hacer un buen partido los 90 minutos, porque es un rival muy bueno. A los jugadores les gusta mucho jugar este tipo de partidos".

Particularizando en futbolistas, Zidane habló de la importancia primero de Courtois en la portería y posteriormente de Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. "Sabemos el jugador que tenemos. Luego hay muchos porteros buenos y todo el mundo puede opinar cuál es el mejor. Ha crecido mucho Courtois con nosotros. Estamos contentos con él", dijo con respecto al belga.

"Este centro del campo, con ellos tres van a ser historia aquí. Pero como muchos jugadores. Cuando miras la trayectoria de los tres ves todo lo que han ganado y eso significa mucho".

Por último, Zidane se refirió a la lesión de Eden Hazard. "No hay recaída de Hazard, lo que queremos es vuelva al cien por cien. Vamos poco a poco, sin prisa. Tenemos que estar con su sensación. Es importante que cuando vuelva se sienta fuerte. No vamos a arriesgar nada con su vuelta, pero está bien y espero que la semana que viene, a lo mejor, pueda estar con nosotros".