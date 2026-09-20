Yamal rompe un récord histórico de Vinicius en LaLiga

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, pulverizó el récord que estaba en manos de Vinícius Júnior, tras convertirse en el jugador más joven de LaLiga en llegar a las 50 asistencias, al menos desde la temporada 2013-2014, con 19 años y 68 días, elevando su cuenta a 51 asistencias en 159 partidos oficiales con el conjunto catalán.

Según el diario español "Sport", el extremo catalán tuvo un papel decisivo en la victoria del Barcelona sobre el Sevilla (3-1), después de dar dos asistencias a su compañero Raphinha, autor de un triplete que llevó al equipo del técnico Hansi Flick a mantener el liderato y a seguir logrando el pleno de victorias.

Gracias a esas dos asistencias, el joven extremo elevó su cuenta a 51 asistencias en 159 partidos oficiales con el primer equipo en todas las competiciones, superando la barrera de las 50 asistencias con 19 años y 68 días.

Ningún jugador de LaLiga había alcanzado esta cifra a una edad menor, al menos desde la temporada 2013-2014.

Decisivo en la remontada

El partido no comenzó bien para el Barcelona, ya que el Sevilla se adelantó en el minuto 19 con un remate de cabeza de Youssef En-Nesyri, antes de que Raphinha empatara solo tres minutos después.

Lamine Yamal ya había lanzado un aviso temprano al conjunto andaluz, después de que su disparo con rosca en el minuto 8 obligara al portero Vlachodimos a despejar el balón, que finalmente golpeó el poste.

Tras el descanso, la huella del joven extremo se hizo más evidente en el encuentro, pues envió un centro que Raphinha remató de cabeza a la red en el minuto 52, tras anticiparse a Sangaré para llegar al balón, dando al Barcelona la ventaja por 2-1.

La estrella brasileña completó su triplete en el minuto 69, sentenciando la victoria del conjunto catalán por 3-1.

Supera a Vinícius por más de 3 años

El récord estaba en manos de Vinícius Júnior, la estrella del Real Madrid, que dio su asistencia número 50 con la camiseta del conjunto blanco en mayo de 2023, cuando tenía 22 años y 298 días.

De este modo, Lamine Yamal ha alcanzado la misma cifra siendo tres años y 230 días más joven que el extremo brasileño, una diferencia que refleja su gran superioridad de edad en este logro.

Una asistencia cada 3 partidos

Las cifras del canterano del Barcelona reflejan un nivel de continuidad poco habitual para un jugador de su edad, ya que sus 51 asistencias en 159 partidos equivalen a una asistencia cada poco más de 3 partidos.

Este promedio confirma el gran papel que desempeña el joven extremo en la creación del juego ofensivo del conjunto catalán.

En Sevilla, Lamine Yamal reafirmó esta huella, pues en una noche en la que Raphinha acaparó los focos gracias a su triplete, las asistencias de la joven estrella estuvieron detrás de dos de los tres goles del Barcelona, además de establecer un nuevo récord con 19 años, adelantando a jugadores que ya habían consolidado su lugar en el mundo del fútbol.



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