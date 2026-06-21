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Hussein Hamdy

Traducido por

Yamal: Messi supera a todos... e imitarlo es imposible

L. Yamal
L. Messi
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World Cup
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Argentina

Una leyenda eterna

Lamine Yamal, estrella de la selección española, admite que compararlo con Lionel Messi, leyenda del Barcelona, es muy difícil.

En una entrevista con el diario español «El País», Yamal declaró: «Me marcan tres jugadores, y el único sitio donde no pueden hacerlo es en profundidad; allí hay muchos defensas, así que con el tiempo acabaré jugando ahí, porque marcar con tres en la banda es fácil, pero en el centro no pueden hacerlo».

Añadió: «¿Jugar hasta los 40 como Leo Messi? Imposible. Quizá juegue, pero a este nivel es muy difícil y hay que tener muchas ganas. Para mí, él es el mejor y sigue demostrándolo; Messi tiene una ventaja sobre todos los demás y tiene 40 años».

Y continuó: «Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve; sé que el camino es largo y que debo mejorar mucho. La gente cree que este es mi techo, pero confío en mí y aún tengo mucho que demostrar. Tengo 18 años y un largo camino por recorrer.

Y añadió: «Hay dos formas de ver la vida: unos llevan una vida normal y luego llegan a la opulencia con tranquilidad; otros, como yo, entienden que hay que disfrutarla».

Y concluyó: «La gente se pregunta: ¿qué pasaría si hiciera esto?, ¿si conociera a esa persona?, ¿si esta relación terminara?, ¿si comprara esto y luego ya no lo quisiera? Cuando sea mayor, no gastaré todo mi dinero: podré dejárselo a mis hijos y, al mismo tiempo, disfrutar de la vida, porque hay que vivirla».

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