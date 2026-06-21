Lamine Yamal, estrella de la selección española, admite que compararlo con Lionel Messi, leyenda del Barcelona, es muy difícil.

En una entrevista con el diario español «El País», Yamal declaró: «Me marcan tres jugadores, y el único sitio donde no pueden hacerlo es en profundidad; allí hay muchos defensas, así que con el tiempo acabaré jugando ahí, porque marcar con tres en la banda es fácil, pero en el centro no pueden hacerlo».

Añadió: «¿Jugar hasta los 40 como Leo Messi? Imposible. Quizá juegue, pero a este nivel es muy difícil y hay que tener muchas ganas. Para mí, él es el mejor y sigue demostrándolo; Messi tiene una ventaja sobre todos los demás y tiene 40 años».

Y continuó: «Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve; sé que el camino es largo y que debo mejorar mucho. La gente cree que este es mi techo, pero confío en mí y aún tengo mucho que demostrar. Tengo 18 años y un largo camino por recorrer.

Y añadió: «Hay dos formas de ver la vida: unos llevan una vida normal y luego llegan a la opulencia con tranquilidad; otros, como yo, entienden que hay que disfrutarla».

Y concluyó: «La gente se pregunta: ¿qué pasaría si hiciera esto?, ¿si conociera a esa persona?, ¿si esta relación terminara?, ¿si comprara esto y luego ya no lo quisiera? Cuando sea mayor, no gastaré todo mi dinero: podré dejárselo a mis hijos y, al mismo tiempo, disfrutar de la vida, porque hay que vivirla».