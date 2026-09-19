Habló Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, sobre su rivalidad con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, por conquistar el Balón de Oro este año.

Yamal dijo, acerca del jugador que merece el Balón de Oro, en declaraciones destacadas por el diario español «As»: «Se lo daría al mejor jugador del mundo. En cuanto a quién se lo darán, ese es un debate larguísimo. Creo sinceramente que hay dos de nosotros que somos los mejores del mundo».

Y añadió: «Yo y Mbappé somos los mejores del mundo, y todo el que ve los partidos lo sabe. Tenemos enfrentamientos directos y le he ganado en todo. Él ha marcado muchos goles, y por eso ganó el premio Pichichi».

Sobre la relación entre el Mundial y el Balón de Oro, Yamal señaló: «Tampoco lo veo correcto, porque no creo que una sola competición te otorgue el premio. Pero la coincidencia es que juego en la selección que ganó el Mundial. Y si Inglaterra hubiera ganado el Mundial, seguiría diciendo que Mbappé y yo somos los mejores del mundo ahora mismo».

Sobre su temprana irrupción en el mundo del estrellato, la estrella del Barcelona declaró: «Ha habido grandes estrellas como Messi o Ronaldo, pero creo que no se había visto antes un brillo así a una edad tan temprana en los últimos tiempos. La gente cree que voy a relajarme solo porque he ganado, pero todavía tengo por delante muchas cosas que lograr en la historia del fútbol».

Y sobre la actuación de Lionel Messi en el Mundial, la estrella del Barça comentó: «Aunque todos saben que es el mejor de la historia, nadie esperaba esta actuación legendaria. Para mí, Argentina tiene buenos jugadores, pero Messi está por encima de todos, y fue el mejor jugador del Mundial para mí».



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