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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yamal comenta el enfrentamiento con Ronaldo y el sueño de su infancia

Portugal vs España
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L. Yamal
C. Ronaldo
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Lamine Yamal, estrella de España, sueña con ganar el Mundial con el «Matador».

La selección española ya está en octavos tras ganar 3-0 a Austria y se medirá a Portugal.

En declaraciones a DAZN Football en X, Yamal afirmó: «No hay nada mejor que el Mundial; cuando un niño sueña con jugar al fútbol, sueña con hacerlo con su selección en esta competición, y aquí estoy».

Y añadió: «Mi objetivo es avanzar y hacer realidad mi sueño de ganar el Mundial con España».

“Estoy bien, me he recuperado y estoy al 100 %. Estoy listo para jugar cuando el entrenador me necesite, aunque debo seguir descansando y cuidándome”.

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Y añadió: «¿Te gustaría jugar contra Cristiano? Sin duda, sería un placer jugar contra Ronaldo, pero lo único en lo que pienso es en ganar el partido».

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