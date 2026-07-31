Yaisle rompe su silencio: ¡el Al-Ahly no me respetó!

El alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli saudí, rompió su silencio tras su sorpresiva marcha del "Raqi", dirigiendo un emotivo mensaje a la afición del club, en el que reveló las verdaderas razones que lo llevaron a poner fin a su etapa, asegurando que su decisión no estuvo relacionada con el dinero, sino con la forma en que fue tratado durante las negociaciones para la renovación de su contrato.





Jaissle había presentado su renuncia al banquillo del Al-Ahli tras el estancamiento de las negociaciones con la directiva del club por el nuevo contrato, en un momento en el que los informes apuntan a que está cerca de asumir la dirección técnica del Newcastle United inglés antes del inicio de la nueva temporada.





Abdulaziz Al-Anqari, exmiembro del comité ejecutivo del Al-Ahli, reveló los detalles de la primera conversación que mantuvo con el técnico alemán tras su salida, explicando que Jaissle le pidió que transmitiera su mensaje a la afición del club para que el panorama quedara claro ante todos.

Al-Anqari dijo, citando al técnico alemán: "Deseaba continuar al frente del Al-Ahli, pues este es mi proyecto, pero no encontré el aprecio ni el respeto, y espero que la afición me valore". Unas palabras que reflejan el tamaño de la decepción que sintió el entrenador tras el final de las negociaciones.

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Al-Anqari añadió que Jaissle insistió en que su marcha no se debió al aspecto económico, asegurando que cobrará un salario menor en el Newcastle United en comparación con lo que percibía con el Al-Ahli, en un mensaje claro de que la crisis no estuvo relacionada con la contraprestación económica, sino con el desacuerdo sobre la manera de gestionar el asunto de la renovación.

Jaissle abandona el Al-Ahli después de haber escrito una de las páginas más exitosas en la historia del club, ya que condujo al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite en dos ocasiones consecutivas, dejando tras de sí un gran legado y una relación excepcional con la afición del "Raqi", que ahora espera una aclaración oficial de la directiva del club sobre los entresijos de la marcha del técnico alemán.