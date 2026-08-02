Yaisle acerca a la estrella de Argelia a la Premier League

El alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli saudí, comenzó a moverse pronto para reforzar las filas de su nuevo equipo, después de que su nombre se vinculara a un intento de fichar al internacional argelino Anis Hadj, extremo del Feyenoord neerlandés, durante el actual periodo de fichajes de verano.

Jaissle había abandonado el Al-Ahli hace pocos días, tras presentar su dimisión, debido al fracaso de la directiva a la hora de cumplir sus demandas económicas relacionadas con el nuevo contrato, lo que le llevó a optar por la separación a una temporada del final de su etapa.

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Según el periodista Mohamed Al-Bekiri, Jaissle busca atraer a varios jugadores con los que ya había pedido fichar durante su etapa al frente del Al-Ahli, pero el comité ejecutivo del club, junto al director deportivo portugués Pedro, se negaron a cerrar esos traspasos en aquel momento.

Al-Bekiri explicó que Anis Hadj encabeza la lista de nombres con los que Jaissle desea trabajar, algo que podría allanar el camino para el traspaso del extremo argelino a la Premier League a través de la puerta del Newcastle United, si las negociaciones tienen éxito durante el próximo periodo.

Anis Hadj es considerado uno de los talentos argelinos emergentes más destacados en Europa, ya que llamó la atención por su nivel con el Feyenoord, lo que lo convirtió en objeto de interés de más de un club, antes de que Jaissle volviera a entrar en escena, en un intento de aplicar ideas técnicas que no pudo poner en práctica durante su experiencia con el Al-Ahli saudí.