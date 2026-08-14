Ya no es multimillonario: Federer recibe un duro golpe

Roger Federer fue uno de los mejores tenistas del mundo y logró diversificar la fortuna que amasó durante su carrera dentro de las canchas, invirtiéndola en numerosas actividades comerciales.

Federer se convirtió en accionista de marcas de moda, creó una agencia de representación de deportistas e incluso lanzó su propio torneo de tenis, como la Laver Cup.

El diario "Sport" señaló que Roger Federer perdió la condición de multimillonario, tras la caída de las acciones de la empresa On Holding, la marca suiza especializada en calzado y ropa deportiva, en la que posee una participación cercana al 2,5%.

Esta marca fue uno de sus mayores éxitos comerciales desde que se vinculó a ella en 2019, cuando Federer adquirió una serie de acciones de la compañía. Su papel no se limitó a inyectar capital, sino que también participó activamente en algunas de sus colecciones, como la contribución al diseño de varios productos, entre ellos la línea de zapatillas de tenis The Roger.

La participación de Federer en esta empresa alcanzó un valor superior a los 500 millones de dólares, pero hace tan solo 4 días las acciones de la empresa de calzado cayeron un 19%, lo que provocó al extenista una pérdida de más de 52 millones de dólares del valor de su participación.

El desplome se produjo después de que la empresa On anunciara sus resultados financieros del segundo trimestre, en los que las ventas netas quedaron por debajo de lo previsto.

Según Forbes, la fortuna de Federer disminuyó de cerca de 1.100 millones de dólares a unos 952 millones de dólares.

Solo con esta caída del precio de la acción, Federer perdió al menos 52 millones de dólares del valor de su participación en la empresa.