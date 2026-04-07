Ya está firmado... El Real Madrid cierra el esperado fichaje

El Real Madrid ha cerrado su primer fichaje para la próxima temporada, después de que el jugador ya haya firmado su contrato con el club.

Según el programa español «El Chiringuito», Nico Baz ya firmó los contratos para su regreso al Real Madrid antes de Semana Santa, y el Real Madrid se vio obligado a pagar 9 millones de euros al Como en concepto de la cláusula de recompra.

Numerosos informes apuntaban a que el Real Madrid podría recuperar los servicios de Baz para luego venderlo a algún club de la Premier League, pero «El Chiringuito» ha confirmado que el jugador regresará al club blanco el próximo 1 de julio y permanecerá en el equipo durante la nueva temporada.

Nico Baz ha experimentado una enorme evolución en las filas del Como desde que abandonó el Santiago Bernabéu en 2024, ya que el creador de juego ha logrado convertirse en uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.

El brillante rendimiento de Baz bajo la dirección de Cesc Fàbregas le valió una convocatoria de Lionel Scaloni para debutar con la selección argentina, lo que le convierte en un firme candidato a formar parte de la lista para el Mundial el próximo verano.

Baz se aferra al objetivo de volver al Real Madrid a pesar de la fuerte competencia que se prevé, dada la presencia de jugadores como Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Díaz, Franco Mastantono y Thiago Petarš; sin embargo, la saturación de la plantilla no asusta al internacional argentino, que parece dispuesto a aceptar el reto.



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