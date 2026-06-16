Rubén Amorim ha firmado su contrato como entrenador del Milan hasta 2028, con opción a prórroga hasta 2029. Así, los rossoneri inician una nueva era bajo la dirección del técnico portugués, que sustituye a Massimiliano Allegri.

Según Calcio Mercato, firmó esta mañana por vía telemática; El exentrenador del Sporting de Braga, el Sporting de Lisboa y el Manchester United cobrará 3,5 millones de euros anuales, más bonificaciones por clasificar a la Champions y por la trayectoria en la Europa League.

Su llegada se decidió tras un largo proceso en el que se descartó a Zlatan Ibrahimović, asesor del club, y a Gerry Cardinale, propietario del mismo. descartando a Matias Jaissle, Mauricio Pochettino y Oliver Glasner y coincidiendo con Marcos Kroos, candidato a director deportivo.

Amorim busca redimirse tras su complicada etapa en el Manchester United, donde reemplazó a Erik ten Hag en noviembre de 2024. tras un breve interludio de Rod Van Nistelrooy.

Amorim acabó esa campaña en el puesto 15 de la Premier League, el peor resultado del United, y perdió la final de la Europa League contra el Tottenham.

Fue destituido en enero siguiente tras empatar con el Leeds United; se le criticó por no aprovechar el potencial de jugadores como Joshua Zirkzee, Lennie Yoro y Benjamin Cescó.