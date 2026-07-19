Ya es oficial: ¡El Real Madrid se despide de otro jugador!

La Lazio ha anunciado este domingo el fichaje definitivo del centrocampista español Bruno Glaser, de 19 años, procedente del Real Madrid, por 4 millones de euros, quedando el 50 % de sus derechos en manos del club blanco.

El club italiano lo anunció en su web: «El Lazio se complace en anunciar el fichaje definitivo de Bruno Glaser, procedente del Real Madrid. Según los términos del acuerdo, el club español conservará un porcentaje de cualquier futura venta del jugador».

Glaci, nacido en Lida, llegó al Madrid procedente del Getafe en 2023 y pronto se convirtió en una de las mayores promesas de la cantera, con la que ganó la Liga y la Copa juveniles.

Hace semanas se despidió del Madrid sin revelar su destino.

Glasi refuerza el centro del campo «biancoceleste» con su talento, formado en una de las canteras más prestigiosas de Europa, mientras el Real Madrid se asegura un porcentaje de cualquier futura venta.