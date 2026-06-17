Ya es oficial: el Real Madrid ficha a Bernardo Silva

El Real Madrid ha anunciado oficialmente el fichaje del portugués Bernardo Silva, procedente del Manchester City, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club blanco ha alcanzado un acuerdo con el jugador para que se incorpore a la plantilla con un contrato de dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Silva, que llega tras varios años en el Manchester City, donde ganó múltiples títulos, se convierte en una pieza clave para el conjunto blanco.

Se trata de una de las principales estrellas del centro del campo ofensivo en Europa gracias a su polivalencia, capacidad de creación y gol.

Su llegada refuerza la plantilla de cara a la nueva temporada, en la que el club, bajo la segunda etapa de José Mourinho, busca jugadores con amplia experiencia europea.

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