Ya es oficial: el Real Madrid anuncia un nuevo fichaje

El Real Madrid ha anunciado este domingo el fichaje de un nuevo jugador durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club lo ha anunciado en su web: «El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milán para el traspaso de Denzel Dumfries».

El contrato del jugador holandés con el Madrid será de cuatro temporadas, hasta 2030.

Llega para suplir la marcha de Dani Carvajal, aunque competirá con Trent Alexander-Arnold.

José Mourinho, nuevo técnico madridista, pidió su fichaje.

Según la prensa, el club pagó 20 millones de euros por su cláusula de rescisión.



