Al-Ittihad ha anunciado que el delantero colombiano Ricardo Carvajal dejará el club este verano.

El club anunció en su cuenta oficial de X la salida del delantero colombiano Ricardo Carballo el próximo verano.

El club saudí aclaró que Carbalho fichará por el Sarajevo bosnio tras acordar la venta del tiempo restante de su contrato.

Carballo llegó en verano de 2024 procedente del Barranquilla colombiano por 452 000 euros, pero no llegó a debutar con el club.

A su llegada a Yeda fue cedido al Club de Yeda una temporada y después al Al-Anwar en la campaña siguiente.

Con Al-Anwar brilló la temporada pasada: 10 goles y dos asistencias en 31 partidos, cifra muy superior a los 4 tantos en 23 encuentros que sumó con el Club de Yeda.

Según el periodista saudí Majid Hood, el club bosnio lo fichará por menos de la mitad de lo que pagó Al-Ittihad hace dos años.