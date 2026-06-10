Ya es oficial: el Barcelona define el futuro de Hamza Abdelkarim

El Barcelona ha resuelto oficialmente el futuro del egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Al Ahly que pasó una temporada cedido en el equipo juvenil azulgrana.

Llegó en enero procedente del Al Ahly, cedido seis meses, y se convirtió en el primer egipcio en vestir la camiseta azulgrana.

Aunque su incorporación al filial se retrasó por trámites administrativos, en las últimas semanas de la temporada mostró su talento y convenció al club.

Este miércoles el Al Ahly anunció, mediante un comunicado, que el Barcelona solicitó activar la cláusula de compra para que el jugador se quede definitivamente en España.

Según la prensa española, Hans Flick, técnico del primer equipo, está impresionado con su potencial y quiere que participe en la pretemporada.

Considerado uno de los mayores talentos de la cantera, su juego técnico y su olfato goleador han convencido a Flick, que ya lo ha incluido en los entrenamientos del primer equipo durante la pretemporada.

Ahora se prepara para disputar con Egipto el Mundial 2026, que comienza mañana, y ya es el futbolista más joven de su país en jugar esta cita.