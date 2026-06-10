Ya es oficial: el Al Ahly se despide de una de sus estrellas

El Al-Ahly anunció este miércoles la finalización del contrato de su mediocampista estrella tras siete años en el equipo.

El contrato del internacional maliense Aliou Diang con el Al Ahly expiró al final de la temporada pasada, y ya se había vinculado al Valencia C.F., donde jugará la próxima Liga española.

En un comunicado, el club le agradeció su profesionalidad y compromiso, destacando los numerosos títulos conseguidos.

Desde su llegada en 2019 procedente del Mouloudia de Argel, ha contribuido a ganar 16 títulos: 3 Ligas egipcias, 4 Ligas de Campeones de África y otros trofeos locales y continentales.

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Su último partido con el Al Ahly fue ante el Al Masry en la última jornada de liga, con una calurosa despedida de la afición.