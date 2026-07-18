Ya es oficial: el Al-Ahli saudí fichó a Trincão

El Al-Ahli saudí ha fichado al portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Lisboa, tras largas negociaciones.

Es el cuarto fichaje del club en este mercado, tras el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø), el extremo saudí Mishaal Al-Mutairi (Abha) y el armenio Edward Spirtseyan (Krasnodar).

Lee también... Messi: «Para mí, el Mundial de 2022 se ha acabado»

Además, está a punto de fichar al centrocampista Naif Masoud, del Al-Fateh.

El club publicó un vídeo en X donde Trincao firma y posa con la camiseta número 7.

El club publicó: «De la tierra de los marineros... ha venido a sumergirse en la historia», en referencia a su fichaje.

El club cerró la operación tras varias negociaciones, superando la competencia de clubes europeos interesados.



