Xavi Hernández: "Nos estamos preparando para volver al Barcelona"

El entrenador catalán asegura que, tras las elecciones, sería el momento idóneo de iniciar su proyecto

El vive momentos tensos tras dejar escapar el liderato de La Liga y con sensaciones muy planas en la segunda mitad ante el . Además, el dardo de Luis Suárez a Quique Setién evidencia que la situación institucional no es mejor que la deportiva.

En medio de la tormenta, Xavi Hernández volvió a dejar un titular que ilusiona al aficionado culé: "La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión"

A pesar de los problemas actuales, Xavi anuncia que su posible llegada al club blaugrana tendrá que esperar: "Está claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. Claro que sí. No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces, pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona".