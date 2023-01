Xavi rescata a De Jong

El holandés se ha ganado un hueco en un centro del campo que parecía inamovible: ha sido titular en 11 de los últimos 14 partidos

Si algo dicta la filosofía del Barcelona es que en el centro del campo debe haber tres personas. Esa línea tenía como actores principales a Busquets, Pedri y Gavi. Pero un espontáneo se ha subido al escenario y ha ganado algo de protagonismo: Frenkie de Jong. Uno de los hombres que quiso vender el conjunto culé para cuadrar cuentas el verano pasado ha vuelto a sacar su mejor versión de la mano de Xavi Hernández.

Aunque con Koeman sí rindió a la altura de lo que prometió su fichaje, es cierto que durante la última temporada no se le vio cómodo. Cumplía y dejó buenas sensaciones por momentos, pero nunca logró alcanzar ese estatus de centrocampista del más alto nivel mundial con el que llegó bajo el brazo a España. Pero algo ha cambiado en esta 2022-23.

Sigue en directo el Barcelona vs. Real Sociedad de los cuartos de final de la Copa del Rey pulsando aquí

El holandés se ha vuelto un imprescindible para los culés hasta el punto de que, en el último Clásico, jugaron con cuatro centrocampistas; porque el ex del Ajax ya no puede empezar los partidos importantes desde el banquillo. Además, en el último choque liguero no sólo se notó la ausencia de Lewandowski. La de De Jong también afectó a un equipo al que le costó mucho hacerle daño al Getafe.

Getty

Y es que el técnico de Terrassa lo reservó para poder jugar la carta del holandés en Copa del Rey ante la Real Sociedad. El dato lo confirma: Frenkie de Jong ha sido titular en 11 de los últimos 14 encuentros disputados por el Barcelona. En total, este curso ha disputado 21 partidos, marcando dos goles y dando una asistencia.

Los culés vuelven a tener opciones de ganar títulos esta temporada. La Supercopa de España ya está en sus vitrinas, son líderes en LaLiga y tienen opciones en Copa del Rey y UEFA Europa League. En el Camp Nou se vuelve a soñar a lo grande tras unos cuantos años convulsos y parte de las opciones pasan por las botas del holandés.