Xavi provoca una enorme irritación en Kraay: «Esto es realmente increíble...»

Xavi aún no ha empezado su primera ventana internacional como seleccionador de la selección neerlandesa, pero en ESPN ya se escuchan duras críticas por una decisión del catalán. Hans Kraay junior no da crédito a que prácticamente todos los entrenamientos del combinado nacional se celebren a puerta cerrada y lo califica en Goedemorgen Eredivisie como una enorme oportunidad perdida.

Xavi fue nombrado seleccionador en agosto y ha convocado a 26 jugadores para su primera ventana internacional. La selección de Países Bajos disputará cuatro partidos de la Nations League en las próximas semanas.

Kraay habría querido precisamente en este periodo ver de cerca cómo trabaja el español. «Nadie sabe qué tipo de entrenador es, cómo entrena y qué entrena. ¿Es alguien que está encima de todo o más bien un técnico que le echa el brazo por encima a alguien? No lo sabemos».

Según Kraay, en las próximas dos semanas hay programados trece entrenamientos, pero ninguno de ellos será completamente accesible. «O es a puerta cerrada, o a puerta cerrada, o te dejan mirar un cuartito de hora. Me parece realmente increíble», protesta el analista de ESPN.

«En esos trece entrenamientos, de los que unos pocos están abiertos un cuartito de hora, ves un calentamiento, un rondo y quizá un juego del pañuelo. Después ves a un seleccionador con las manos a la espalda».

Kraay considera que con ello la KNVB no solo perjudica a los medios, sino sobre todo a los aficionados. «Me parece una oportunidad perdida por parte de la KNVB. Especialmente para los padres con niños pequeños que van a ver a la selección neerlandesa. Que un chaval futbolero de diez, once o doce años, con su camiseta de la selección neerlandesa, no pueda ver a todos sus héroes favoritos y al nuevo seleccionador, me parece una oportunidad increíblemente desaprovechada».

Sjoerd Mossou comparte plenamente las críticas de Kraay y señala que, a su juicio, la selección neerlandesa ocupa una posición distinta a la de un club. «En los clubes, desde hace años la tendencia es que todo sea a puerta cerrada, pero con la selección neerlandesa se aplica algo distinto. Representas al país y, en realidad, formas parte de él. Por eso esos entrenamientos deberían estar abiertos de vez en cuando», afirma el periodista.