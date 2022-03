Xavi: "La Europa League solidificaría el proyecto"

El Barcelona se juega este jueves parte de la temporada en Turquía. El equipo azulgrana debe ganar en el Nef Stadyumu de Estambul a un Galatasaray que logró sacar un empate a cero del Camp Nou y ponerle emoción e incertidumbre a una eliminatoria que se decidirá en los próximos noventa o 120 minutos. El 0-0 de Barcelona invalida el partido de ida -ya no cuenta el valor de los goles fuera-, con lo cuál solo valdrá el resultado de la vuelta. Xavi Hernández solamente tendrá las bajas de los lesionados de larga duración -Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti- y de Dani Alves, no inscrito en la Europa League, una competición que el Barça está obligado a ganar para compensar, económicamente, la eliminación de la Champions League en la fase de grupos. En la previa del partido, ya desde Estambul, el entrenador y Pierre-Emerick Aubameyang atendieron a los medios de comunicación:

Rueda de prensa Xavi

Qué quiere del equipo: "Muchas cosas, es una final, es un cara o cruz. No podemos fallar. Es una competición importante, es Europa. Tenemos que salir con más intensidad que en la ida. No me gustó la primera parte, no era el partido que teníamos que hacer. La referencia es el día de Osasuna, ahí sentenciamos el partido en media hora porque fuimos intensos. Tenemos que intentar volver a hacer el partido contra el Nápoles".

Cómo se prepara un partido a cara o cruz: "Tengo la sensación de que nos encontraremos un partido como el de la ida, ellos defendiendo con bloque bajo o medio y con nosotros con la necesidad de generar espacios y superioridades. Lo hicieron muy bien. Intentaremos atacar de otra manera, porque nos equivocamos y ellos estuvieron muy acertados. Tenemos que afrontar el partido como una final, con motivación y ganas de pasar a los cuartos".

Busquets titular mañana y domingo: "Veremos. De momento estamos centrados en el partido de mañana. De verdad, soy honesto. Mañana pueden haber lesiones, golpes, molestias, de todo. Ya habrá tiempo para pensar después del partido. Busquets es fundamental en el juego, tácticamente encontraremos a pocos jugadores en el mundo mejores que él. Entiende el modelo a la perfección y es una pieza fundamental tanto en el engranaje como en el liderazgo".

Ganar la Europa League: "Para nosotros, el objetivo principal es estar en Champions. La Europa League nos daría acceso y sería un título europeo que solidificaría este proyecto que estamos iniciando. Por lo tanto, es importante y tenemos mucha ilusión. Queremos demostrar que podemos competir en Europa".

Los fichajes de Mbappé y Haaland por el Madid: "Son hipótesis, no ha pasado ni la una ni la otra. Opinar antes de tiempo no tiene ningún sentido. Nosotros estamos trabajando en el presente, mañana tenemos una final y esto es lo que nos ocupa. Pero el equipo es el grupo, no las individualidades. Si las individualidades están al servicio del equipo, entonces es brutal, pero prima el sentido de equipo".

Acuerdo con Spotify: "Me parece muy bien, como imagino la gran mayoría de socios y aficionados. Es un paso adelante para el club, es una marca importante, joven, moderna, es música. Es muy positiva para el club. La junta y el área de márketing han trabajado muy bien, hay que felicitarles. Muy contento como culé".

Evolución de sus entrenadores hasta hoy: "En el caso de Van Gaal era muy parecido. Creo que está poco valorado en el barcelonismo, te das cuenta ahora, 25 años después. Hizo un trabajo brutal. Yo me baso en muchas cosas de él. Me acuerdo mucho porque me dio la oportunidad y siempre le tendré en el recuerdo. Pero él era muy obsesivo y trabajador, era un buen ejemplo para los entrenadores modernos. En el caso de Van Gaal no ha cambiado mucho, en el caso de otros sí. Actualmente nos apoyamos mucho en la tecnología".

Plan para atacar: "Hemos analizado el partido y qué nos pasó, qué nos privó de atacar de la mejor manera posible. Intentaremos atacar de otra manera y generar más ocasiones que en la ida. Es otra final e intentaremos jugar mejor. Hay que ser autocríticos, no hicimos nuestro mejor partido".

Ambiente de Estambul: "Jugamos en un estadio difícil, con otras dimensiones. El público apretará y será agresivo. Es una prueba de fuego para nosotros, con más relevancia y más importancia para la clasificación".

Influencia del resultado en el estado anímico: "Si ganamos cogemos moral y confianza y el sistema de juego coge más peso. Si perdemos, pasa todo lo contrario. Es el fútbol".

Gestionar la presión: "La presión yo la llevo con naturalidad, a mí me gusta. Me gusta competir, estar en estas situaciones. Soy muy competitivo y ganador. Los jugadores también. Nos gusta vivir estas situaciones. No llevamos un resultado favorable, pero siempre lo veo como una oportunidad. Hay que afrontarlo con positividad".

Tridente top mundial sin presión o tres delanteros con intensidad: "En nuestro modelo de juego la presión es una de las bases. No puede haber un jugador que no haga presión en nuestro equipo, porque te revienta el modelo. Entonces, es muy claro. Si no hay presión, tienes que correr 70 metros para atrás y el modelo de juego cambia. Es importante que el jugador esté para el equipo. Corriendo para adelante y presionando para adelante corres menos. Es lo que me han enseñado y lo que intento transmitir. Una de las bases del modelo es la presión, es innegociable. No puede haber ninguno que no presione".

Rueda de prensa Aubameyang

Espíritu en el vestuario: "Estamos preparados para este partido. Sabemos lo que nos espera mañana. Tenemos muchas ganas de ganarlo porque es importante para el equipo".

Adaptación rápida al Barça: "A decir verdad, lo esperaba un poco, porque he trabajado mucho y quería hacerlo bien desde el principio. Estoy contento de lo que estoy haciendo. Con la ayuda de los compañeros es más fácil adaptarse. Si vienes a un equipo con tanto talento como el Barça todo es más fácil".

Mantener el alto nivel: "Pienso que sí. Con el trabajo y lo que hacemos en los entrenos, claro que puedo mantener este nivel. Tengo muchas ganas de mantenerlo. Ojalá pueda seguir así".

De nueve o en la banda: "Buena pregunta. No lo sé. Aquí me siento muy bien como delantero, pero en el Arsenal me sentía mucho mejor por la izquierda. Pienso que también tiene que ver cómo juega el equipo. Repito, me siento muy bien jugando de delantero".

Qué ha enseñado Xavi: "El míster sabía lo que puedo hacer. Hemos trabajado mucho la intensidad que tengo que poner cuando hacemos la presión y aprender cómo jugar en los pequeños espacios como juega el Barça. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora".

Más importante, mañana o el Clásico: "Ahora, el más importante es el de mañana, porque es Europa y tenemos que ganar. Cómo ha dicho en la pregunta, la defensa del Galatasaray lo hizo muy bien en la ida. Sabemos lo que tenemos que hacer mañana para ganar".

Mejor llegada imposible: "Claro. Estoy muy contento desde cuando llegué. Lo esperaba, porque cuando vienes a un gran club quieres que todo vaya bien. Y lo está yendo. El otro día fui con los aficionados, a hacerles disfrutar y hacerme fotos".

Rendimiento de Dembélé: "Lo estoy viendo muy bien. Cuando llegué le he visto entrenar bien, con muchas ganas. Lo está haciendo muy bien, dando asistencias y jugando bien. No tenía dudas de Ousmane, le conozco desde hace muchos años. Yo le doy sonrisas. Lo más importante es que sea feliz. Hemos hablado un poco y al final será su decisión. Veremos qué quiere hacer. A mí me gustaría que se quedara uno o dos años más, estoy muy contento jugando con él".