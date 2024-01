Xavi, sobre si la Federación debe hacer algo con los vídeos de Real Madrid TV: "Preguntad a ellos, luego me metéis ostias como panes"

El entrenador del Barcelona comparece en sala de prensa antes del duelo ante el Athletic Club de Bilbao, por los cuartos de la Copa del Rey.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, compareció este martes en sala de prensa en la previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao en el Nuevo San Mamés, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Uno de los temas centrales de la ruda de prensa ha sido la polémica arbitral del Real Madrid 3-2 Almería del pasado domingo. Xavi fue consultado varias veces acerca de este asunto, y acabó diciendo que a él no le gusta la polémica, sino que contesta lo que la prensa le pregunta.

En ese sentido, sobre si la Federación o el cuerpo arbitral deben hacer algo con los vídeos que publica "Real Madrid TV", contestó: "Preguntad a ellos, luego me metéis ostias como panes".

A continuación, todas las respuestas que dejó Xavi Hernández en sala de prensa...

GOLES EN EL FINAL DE LOS PARTIDOS

"La valoración es que físicamente estamos muy bien, no hay problema y después que el equipo tiene fe. El equipo lucha hasta el final y tiene mentalidad ganadora. Creemos en lo que estamos haciendo".

LAS AMARILLAS AL BANQUILLO

"Nos lo proponemos cada partido, pero a los 10 minutos competimos y somos pasionales. Cuesta, pero nos tenemos que comedir".

EL PASADO TURCO DE IÑAKI PEÑA

"Iñaki Peña está preparado. No olvides que jugó en Turquía. En pocos países se grita más. Está preparado y confiamos mucho en Iñaki. Ojalá mañana podamos dejar la portería a cero".

LOS MÁS JÓVENES

"Es muy importante tener a jugadores preparados para competir en estos momentos porque tendríamos muchos más problemas de los que ya tenemos. Cubarsí es un futbolista con una mentalidad muy buena y prácticamente todos los balones los jugó hacia adelante, con decisión. El segundo gol viene de él, filtrando a Frenkie".

ELOGIOS A VALVERDE

"Esto va de rendimiento del futbolista y del entrenador, que ya ha cuajado en el equipo. Ernesto y su staff están haciendo un trabajo extraordinario y el Athletic tiene jugadores de nivel selección. Los hermanos Williams, Sancet, Vivian, Vesga, Galarreta... Tienen futbolistas de élite y tiene mucho mérito lo que hacen. Además los apoya una afición incondicional".

"Ernesto es uno de los mejores entrenadores del panorama español. Tienen la línea defensiva muy alta y habrá que salir de la presión. Será muy diferente al partido del Betis".

CREE EN EL TÍTULO DE LIGA

"¿No viste la celebración en el campo del Betis? Esto no es de descarte de Liga. Está difícil, soy realista, pero quedan 18 partidos. Imagínate los puntos que quedan. El año pasado el Madrid vino a 9 puntos y quedaban 12 partidos y había Liga".

LAMINE Y CUBARSÍ

"Lamine ya es una realidad y Cubarsí ya demostró el otro día su talento. Héctor Fort ya ha debutado, Marc Guiu... muchos futbolistas que han debutado. Fermín es debutante esta temporada también y es muy joven. Balde y Pedri tienen 20 años. Los de la casa están muy preparados. Veo a una hornada muy importante que se puede consolidar en el primer equipo. Los jóvenes dan la cara y están a un nivel muy alto".

EL ARBITRAJE DEL BERNABÉU

"Yo no os controlo a vosotros. No tengo amigos en el mundo de la prensa. A mi me motiva que el Barça gane. Por educación doy mi opinión y ya la di el otro día".

"¿Si la Federación debe hacer algo por los vídeos de Real Madrid TV? Es una pregunta para la Federación y los árbitros. Preguntadles cómo están ellos. Yo por educación os contesto, pero luego me metéis ostias como panes. Yo prefiero hablar de fútbol".

"No me gustan las presiones a los árbitros. No me preguntéis más por la polémica. Yo di mi opinión y ya la sabéis".

"Yo no hablaría de la polémica si vosotros no me preguntáis. Era el momento de dar mi opinión y reitero mis palabras. Son sensaciones que he tenido. Si me preguntáis de fútbol estaré tres días hablando de fútbol. Vosotros lo habéis visto. Analizadlo vosotros, que estaremos todos de acuerdo. No quiero avivar la polémica. Ahora es momento de hablar de fútbol. La noticia está en Madrid".

LOS VÍDEOS DE REAL MADRID TV

"Al Madrid lo he respetado siempre. Yo no soy de guerras, soy de paz. Respeto al máximo las opiniones, vídeos, memes. Y me lo tomo bien".

LA PRESIÓN

"Yo siempre les digo que es una oportunidad. La victoria en el Villamarín nos vino muy bien. Lo celebramos como una familia. Hay muchas cosas positivas del otro día".

EL VESTUARIO, SOBRE LA POLÉMICA DEL BERNABÉU

"Que les afecte de manera positiva. Que vean que nos va a costar mucho ganar esta competición. Que saquen la ira y la rabia, nada más".

CÓMO ESTÁ EL EQUIPO

"El click sería ganar al Athletic, las semifinales y la final. Estamos bien el juego, pero mañana será diferente. No tendremos tanta posesión de pelota. Es un escenario distinto al del Villamarín. Queremos luchar para estar en semifinales".

CANCELO Y CHRISTENSEN

"Están bien y seguramente los dos tendrán muchos minutos. Se encuentran bien. Joao ya no tiene casi nada de molestia. Andreas tenía mucha molestia en el Aquiles, pero ya está bien".

LA ELIMINATORIA

"Nos jugamos un título a cara o cruz, ante un rival que no queríamos. En San Mamés, con su gente. Son uno de los equipos más en forma de Primera, aunque perdieran en Valencia. Hacen las cosas muy bien y te aprietan mucho. Es un escenario complicadísimo, pero estamos preparados. Recuperamos sensaciones y buen juego. Es un partidazo y espero que se vea un gran espectáculo. Estamos a tres partidos de la final de Copa".