Xavi: "Estamos en el camino correcto"

El Barcelona empató en el Sánchez Pizjuán y terminó con unas sensaciones muy distintas el año 2021 a lo vivido en los últimos meses, con decepciones constantes en Europa y en partidos de Liga en los que el conjunto blaugrana debía ser superior a algunos de los rivales contra los que se dejó puntos. Este martes, el Barça se marchó de Sevilla con un punto, pero con una imagen que no tiene nada que ver con lo visto hace quince días ante el Betis o en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich.

Para Xavi Hernández, lo peor fue el resultado. El técnico se va del estadio hispalense triste por no haber podido ganar un partido que se había puesto muy de cara, pero reconociendo que el equipo ha mejorado y que empieza a parecerse a lo que el staff del egarense pretende. Repasamos sus reflexiones en la sala de prensa.

Sensaciones: "Es una sensación agridulce. El juego ha sido bastante bueno, pero tenemos que mejorar, entender qué requiere cada momento. Es cuestión de modelo, de insistir. Estamos por el buen camino. Lo malo es que solamente nos llevamos un punto, teníamos una oportunidad de oro para terminar el año en Champions. Y les hemos tenido. Es una pena que no nos llevemos este perfecto sabor de boca, pero estamos en el camino correcto".

Buena imagen, pero empate: "Me pesa no ganar. Me costará dormir porque tendríamos que haber ganado. Lo teníamos. Es un equipo muy veterano que sabe lo que hace, que hace tiempo que están con el mismo entrenador. Me voy insatisfecho, pero mañana supongo que veré el partido y pensaré que hemos jugado bien. La imagen ha sido buena, se acerca al Barça que yo quiero, un equipo valiente, que va al ataque, protagonista. El Barça que he vivido yo".

Mejor Barça desde que ha llegado: "Sí, hoy es un muy buen partido. Insisto, el día del Elche la primera parte fue muy buena. Hay momentos muy buenos en Villarreal y en Pamplona, pero se trata de generar esto durante los noventa minutos. Hoy, ante un Sevilla, que es un equipo de alto nivel, hemos competido. La pena es el empate".

Arbitraje: "No voy a hablar, no gano nada. El árbitro debería hablar también, hacer una rueda de prensa. Voy a salir perjudicado en cualquier respuesta que haga. Es muy difícil ser árbitro, hay que intentar ayudarles. Tienen una papeleta muy difícil".

Qué ha faltado: "Nos ha faltado más paciencia, saber cuándo es el momento adecuado para atacar y generar el espacio. Ousmane ha estado muy bien, a Abde le ha costado un poco más. Lo hemos intentado, pero no ha podido ser, una pena porque les teníamos".

Falta gol: "No creo creo que sea el gol, creo que es más el entendimiento del juego, tener más madurez para entender qué requiere el juego. Hay muchos momentos en los que todavía escogemos mal. Todo esto hace que el partido se embarulle y el ataque no sea elaborado. Nos falta esto más que el gol".