Xavi: "El gol me molesta mucho porque lo habíamos trabajado"

El Barcelona concedió la primera derrota de la etapa de Xavi Hernández en el banquillo. El Betis no fue superior en el global del encuentro -tampoco el Barça-, pero los andaluces concretaron la acción más clara del partido tras una muy buena media hora del conjunto azulgrana, que había despertado con la entrada de Dembélé después de una primera parte ideal para echarse una siesta.

El técnico barcelonista reconoció que el gol le dolió, porque el equipo lo había practicado durante la semana y conocía esa virtud del Betis. Lo hizo en una rueda de prensa en la que se mostró preocupado, pero esperanzado por levantar el ánimo y el fútbol de un equipo que hasta hoy había transmitido señales de mejoría.

Dolido con el gol: "Ellos lo hacía bien. En ataque eran 4-2-3-1 y se ajustaban en defensa con dos puntas. En el minuto 25 le he dicho a Busquets que hiciera línea de tres y salimos mejor. Una pena, porque este gol no nos puede pasar, es en transición larga, lo habíamos hablado y visto en vídeo. Ellos activan las transiciones muy rápido. Es un error nuestro cuando mejor estaba el equipo. Hemos hecho una segunda parte muy buena y hemos merecido hacer gol, pero es una pena. Así como el día dle Villarreal fui honesto y dije que cuando peor estábamos marcamos, hoy ha sido al revés. Nos cuesta generar, nos cuesta marcar, tenemos que mejorar muchas cosas. Ha sido un partido para ganar y lo hemos perdido, es una pena. Lo tenemos que asumir y hay que trabajar mucho. El gol me molesta mucho porque lo habíamos trabajado".

Ayudar a Memphis: "Tenemos que ayudarle a entender cuando tiene que ir al espacio y cuando tiene que venir a recibir. Se ofrece, le buscan, pero no lo encontramos. Tenemos que atrevirnos a hacer más cosas y ser más agresivos en ataque. Lo estamos siendo en defensa, pese al contraataque, pero hay que serlo también en ataque. Cuando tenemos estos minutos tan buenos hay que rematar. Es una pena, porque si nos hubiéramos adelantado era para ganar".

Precipitación en ataque: "Nos ha faltado paciencia cuando llegábamos a campo contrario. Lo hemos intentado, nos hemos dejado la piel. No hemos merecido perder. Se ha acabado la flor y se ha acabado todo. Es así el fútbol. Yo me voy orgulloso del equipo. Nos faltan muchas cosas, ser más listos. Se nos ha escapado por un error nuestro, los teníamos en el mejor momento. Era un resultado muy importante porque es un rival directo. Es un paso atrás, evidentemente. Hay que cambiar el chip, el miércoles tenemos otra final".

Derrota que hace daño: "Intentaré que no, ya les he dicho que es fútbol y que estoy orgulloso porque el trabajo se ha hecho bien. Si alguien tenía el control, ese era el Barcelona. No lo hemos sabido hacer. En ataque cuesta, pero el gol que hemos concedido no nos podía pasar, lo habíamos practicado y lo habíamos visto en vídeo. Espero que no nos afecte porque el miércoles tenemos que competir como animales para pasar a octavos de final".

Paso anímico: "Claro que es importante el tema anímico, psicológico. Pero el equipo está compitiendo bien y se deja la piel en el campo. El culé se tiene que ir orgulloso. Estamos tristes porque el equipo merecía mucho más, siempre hay resultados injustos. Anímicamente, el equipo estará bien para seguir compitiendo".

Alineación: "Hay gente que lleva muchos minutos y algún jugador con molestias, como Frenkie. Le hemos decidido reservar. Gerard [Piqué] llevaba tres partidos y algun dolor en la rodilla. Con Ousmane teníamos un plan y le hemos sacado cuando tocaba. No lo he hecho pensando en el miércoles, he hecho el equipo pensando en ganar hoy".

Ganar el Múnich: "Siempre, claro. No nos queda otra. Luego veremos cómo hemos competido y ya hablaremos, pero de primeras, es el objetivo. No nos queda otra que ir a ganar. Si ganamos los tres puntos estamos en octavos. Sabemos de las dificultades porque vamos a uno de los mejores campos del mundo. Intentaremos ser protagonistas del juego y acercarnos a lo que hemos sido en la segunda parte".

Intensidad durante todo el partido: "Quiero pensar que sí, prepararemos el partido de la mejor manera para ser competitivos. Veremos como estamos, pero tenemos que ser dominadores del juego. Y yo entiendo el dominio teniendo el balón y jugando en campo contrario. Iremos a Múnich con esta intención".

Gavi: "No lo he podido ver, porque creo que se lo han llevado al hospital por precaución. Estaba mareado, me ha dicho el doctor. Espero que no sea nada".

Coutinho: "Ha empezado muy bien, muy activo, muy participativo. Ha estado en una buena línea. Luego hemos preferido jugar con dos extremos puros. En la primera parte no hemos estado tan fluidos como en la segunda, no hemos salido bien de la presión del Betis, no hemos tenido la paciencia suficiente para ir a campo contrario. Pero ha estado bien, ha hecho un buen partido".

Ilusión por Dembélé: "Porque es un gran jugador. La gente le ve capaz y él también, está con confianza. Le hemos intentado protegir porque había riesgo de recaída. Es un jugador diferencial. Está generando mucho. La lástima es que no ha acabado nada en gol. Tiene que saber escoger cuando tiene que recortar y cuando no. Tener y no tener Ousmane cambia bastante la cara del equipo".

Riesgo con Ansu: "No soy partidario de arriesgar. No queremos perder a Ansu dos meses más. La Champions es una competición importante, pero tenemos la Liga, la Copa y la Supercopa. Necesitamos extremos como Ousmane y Ansu. Tenerlos o no cambia el equipo. Intentaremos ser muy cautos y precavidos para que Ansu esté al cien por cien".

Cómo se mejora el gol: "Hay que trabajarlo y entrenarlo. Hay días que estás más o menos eficaz. Hoy no se ha conseguido ninguno, así como el otro día marcamos tres. No tenemos que pensar tanto y tirar a puerta, decidir bien. Son tomas de decisiones en décimas de segundo. Lo hemos entrenado esta semana, pero no ha salido. Es injusto, pero son fallos nuestros".