Xavi: "Dembélé nos dijo que quiere marcharse, tiene una propuesta del PSG y no podemos hacer nada"

El entrenador del Barcelona confirma que el delantero francés quiere dejar el club para poner rumbo al Parque de los Príncipes.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, aseguró este miércoles que Ousmane Dembélé quiere abandonar el club catalán, con el delantero francés teniendo una oferta del PSG con la que el Barça no puede competir, según ha manifestado el preparador azulgrana.

Consultado en "TV3" acerca de por qué ha dejado al punta galo fuera de la convocatoria contra el Milan, Xavi fue contundente: "Dembélé nos ha dicho que quiere marcharse. Tiene una propuesta del PSG y no podemos hacer nada. No podemos competir con la propuesta que le hacen desde Francia".

Además, dijo a pie de campo que está "un poco decepcionado" con el ex del Borussia Dortmund. “Ha decidido irse al PSG. No podemos hacer nada. Habló con Luis Enrique y Nasser. Me sabe mal porque le hemos cuidado mucho para que sea feliz. El PSG le hace una propuesta totalmente fuera de mercado”, sostuvo el ex mediocampista español.

"Nos tenemos que reforzar"

"Teníamos un escenario preparado para esta posible baja y ahora nos tenemos que reforzar. La baja de Ousmane nos debilita", dijo Xavi minutos más tarde, ya sentado en rueda de prensa.

"Estoy en contacto con Mateu Alemany y sabíamos lo de la cláusula. Así es el mercado. El Barça sigue. Futbolistas que no quieran estar en el Barça, se les tiene que dejar ir", sostuvo.

Y añadió: "Si Ousmane se hubiera quedado, también nos tenemos que reforzar para poder competir sobre todo en Europa".