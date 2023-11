Xavi cree que el mal momento del Barcelona es solo "un bache": "He vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es"

Compareció el entrenador del Barcelona antes del partido contra el Alavés; repasó la actualidad y confirmó que De Jong volverá ante el Rayo.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, cree que el mal momento de su equipo es solo "un bache". "He vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es", dijo este sábado en rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés de este domingo; en su comparecencia, repasó la actualidad azulgrana, dijo que "el momento del entrenador" y confirmó que Frenkie De Jong volverá ante el Rayo Vallecano.

Estas son las declaraciones más destacadas de Xavi en sala de prensa:

El partido

"Con ilusión y ganas de demostrar juego. Llevamos un par de partidos malos. Mejorar juego posicional. Con orden e identidad".

¿Qué exige para mañana?

"Lo mismo de siempre. Jugar bien, ser superiores al rival, dominar el partido. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora, durante estos dos años. Pero sobre todo en esta temporada. Exigir el máximo, que esto es el Barça".

El momento del entrenador

"Creo que es momento de retocar cosas o buscar alternativas. Es el momento del entrenador, de reaccionar. Pero tampoco intentaremos nada. Tenemos que recuperar el juego posicional como concepto general".

¿Bloqueo mental?

"Creo que el bloqueo mental viene porque no estamos ordenados en el campo como antes. Por eso creo que es un problema más futbolístico que mental. Hemos hablado mucho. Es un vestuario muy sano. El bloqueo viene por no estar bien colocados en el campo".

Grupo unido

"Perdimos en Hamburgo sin hacer un buen partido. Pero la actitud no ha fallado nunca. Este equipo sigue queriendo ganar títulos. El grupo está muy unido, es muy sano. Vamos por el buen camino como grupo, como familia".

Los 14 internacionales

"Hemos entrenado bien. Hemos analizado lo que ha pasado últimamente. Creo que es más de colocación. Hay que recuperar sensaciones. Sabíamos de antemano que muchos futbolistas se irían con sus selecciones. Nada nuevo para nosotros".

Laporta, más optimista que Xavi

"Hablamos después de cada partido. Si yo soy positivo, de las pocas personas que me supera es el presidente. Está muy tranquilo. Tiene la máxima confianza en el equipo. Tranquilidad y a seguir trabajando".

Pedri y De Jong

"Frenkie estará para el día del Rayo. Pedri está al 100%".

¿Momento más delicado en el banquillo?

"No, no tiene nada que ver. El peor momento como entrenador lo pasé el año pasado. Esto no tiene nada quer ver. Esto no es una crisis ni nada por el estilo. Lo del año pasado fue delicado, pero sin llegar a crisis. Yo he vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es".

Críticas

"A mí me habéis dado palos toda la vida. Uno se acostumbra y se acostumbra, casi, a la crítica. Esto es el Barça y hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos y hay que ser honestos. No hemos estado a la altura. Esto funciona así. Por desgracia, uno se acaba acostumbrando".

Hay que jugar

"Hemos de trabajar la posición. Ser más pulcros que nunca con el modelo. Hemos de recuperar eso que tuvimos el día del Madrid. A partir de ahí, jugar al fútbol".

Lamine Yamal

"Será importante. Juegue 30, 60, 90, 15 ó 10 minutos. Ya lo he dicho. A pesar de la edad, puede marcar diferencias".

¿Mano dura o blanda?

"Yo soy de latigazo. De 'pah'. Si es un tema de orden, no hace falta gritar. Si hace falta, grito, pero no soy de gritar. Soy de convencer. De idea. Ni antes era mano dura ni ahora so y mano floja. Lo que he vivido yo. No hay más. Ese no sería el motivo principal por el que el equipo no ha estado bien".

Rober Lewandowski

"Hemos de intentar jugar mejor al fútbol. Que esté en su posición. Insisto en que es más de posición que otra cosa. También para Robert".

Lo más destacado

"Hace cuatro días que no escucho, que analizo. Lo importante es analizar lo que hacemos y no escuchar. Hay gente que quiere que ganemos y gente que quiere que perdamos. Hay que recuperar la moral y el juego que nos hizo tener una identidad".

Cambios en el equipo

"Creo más en el rendimiento. Siempre lo he hecho así. Creo que los que mejor están acaban jugando, sin mirar nombres. Miro eso, al que mejor está para ganar el siguiente partido. Nada más".

Liderazgo

"Para eso están los capitanes. Hay diferentes tipos de liderazgo. Dentro del vestuario hay un ambiente extraordinario. El problema es de juego y lo tengo yo como entrenador. Creo que mejoraremos las sensaciones".

Ronald Araujo

"Ronald va a ser muy importante. Mañana y en todos los partidos que esté disponible. Es un puntal para el equipo. Es un gran capitán. Tira del carro y es una garantía tenerlo".

Juego

"Ordenarlos. Volver a lo que nos hizo ganar títulos y tener buenas sensaciones. Momento de exigir hacer las cosas que hicimos bien. Dejar de desordenarnos".

¿Sufre las críticas?

"A mí me afecta el triple porque lo siento. Cuando se gana, lo disfruto el triple. Pero cuando no, hay críticas y lo sufro el triple en mi casa, con mi familia. Esto es así, no hay ningún problema".

Iñigo Martínez

"Ya hemos hablado mucho de él. Incluso cuando estaba criticado, que lo ha estado. Es un líder natura. Experiencia contrastada. Tiene muchas virtudes. Fue una petición mía y es un fichaje muy bueno para el grupo".

Alejandro Balde

"Pregunta para el seleccionador. Nosotros le valoramos muchísimo. El rendimiento es bueno y tiene que mejorar, como todo el equipo. Va a ser decisivo. Hace un trabajo muy bueno en defensa y ataque y estoy encantado con él".

Ter Stegen

"Estoy totalmente de acuerdo con Ter Stegen. Es uno de los capitanes y sabe la exigencia de este club. Lo que no hemos ganado ha sido por errores nuestros. Hemos de recuperar este juego. Marc es un líder natural y sabe de lo que habla".

Joao Cancelo

"Puede jugar por izquierda, por dentro, de extremo... Tiene muchísimas variantes. Es muy bueno tener jugadores con esta polivalencia".