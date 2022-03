Xavi: "Auba ha sido un regalo caído del cielo"

El Barcelona logró recuperar las buenas sensaciones tras la victoria in extremis en Elche y el empate a cero en casa ante el Galatasaray y encará una semana decisiva con la moral por las nubes, después de una nueva goleada en el Camp Nou a un Osasuna que en la primera vuelta le puso las cosas muy difíciles al conjunto de Xavi Hernández. Incluso le llegó a empatar un partido que los culés tenían encarado a pocos minutos del final. Esta vez, el Barça volvió a los cuatro goles -los mismos que consiguió ante el Atleti, el Valencia, el Nápoles y el Athletic Club- y afrontará con alegría siete días duros, con la visita a Estambul para lograr el pase a cuartos de final de la Europa League y el desplazamiento siempre atractivo del Santiago Bernabéu, el próximo domingo para enfrentarse al Real Madrid.

El entrenador azulgrana tuvo buenas palabras para jugadores como Aubameyang, Gavi, Ferran Torres y Dembélé, que disputaron un gran partido. Estas son sus reflexiones tras el partido:

Media hora, tres goles: "Solamente hay un aspecto, hemos mejorado la intensidad y la circulación. Aspectos no tan futbolísticos, más de deseo o de ilusión. Puede que nos pensáramos que todo era más fácil y no hay nada fácil en el fútbol. Hoy hemos estado intensos y hemos entendido bien cuando atacar espacios. En la presión tras pérdida hemos estado muy bien. Hemos recuperdo muchos balones después de perderlos. Tenemos que ser más pulcros, porque hemos perdido muchas pelotas, pero hemos estado muy bien".

Importancia de las sensaciones: "Las sensaciones son muy buenas. Nos hemos dicho a nosotros mismos que si ponemos esta intensidad somos capaces de competir contra cualquiera. Hemos hecho un paso adelante. Hicimos un pequeño paso atrás. Con esta intensidad, el equipo demuestra que tiene muy buen nivel. Todos los jugadores han gozado en el campo. Hemos sido mejores que Osasuna, que no lo fuimos en la ida. Es el camino".

Gestionar los minutos: "Por suerte, tenemos a muchos futbolistas importantes. Frenkie es muy importante para mí y no ha participado. Igual Araujo. Adama también es importante. Tenemos una plantilla amplia para hacer rotaciones según cansancio o sanciones. Es una ventaja. Todo el mundo ve competencia y esto es muy bueno. No es fácil hacer la alineación en estos momentos".

Partido de Gavi: "Me asombra. Gavi es fantástico. Cómo trabjaa, cómo presiona, cómo recupera, cómo repliega. Y luego con balón también. Entiende muy bien la zona del cuadrado y recibir entre líneas. Le falta levantar la cabeza para ver quién salta y quién no, pero tiene 17 años".

El gol de Ferran Torres: "Yo diría que ha estado a veces con desgracia en el gol, pero lo demás lo ha hecho fantástico. Es uno de los mejores del equipo yendo al espacio. Te genera muchas ocasiones y la defensa no sabe si ir atrás o adelante. Ya lo dije que marcaría muchos goles".

Cinco goles Aubameyang: "Auba ha sido un regalo caído del cielo. Es un jugador positivo, que ha entrado muy bien en el vestuario, se adaptra a las circunstancias del equipo, genera situaciones de gol, marca, trabaja para el equipo. Es un privilegio entrenarle. Y tiene mucho gol, esto nos ayuda mucho. Es un ejemplo, como todos, sin excepción".

Situación con Dembélé: "Si tienes rendimento, a la gente le haces feliz. Trabaja, presiona alto. La gente ve que se deja la vida por el Barça. A la gente de Camp Nou no la puedes engañar. Generando ocasiones, con pases y asistencias, ha sido decisivo. Ya dije que era uno más, no hay debate".

Disfrutar como entrenador: "Es difícil. Es un trabajo bastante desagradecido, por el proceso. Llevo cuatro meses. Tres meses no fueron fácil y uno se ha medio disfrutado. Soy competitivo, me gusta ganar, me gusta que el equipo juegue excelente y esto no es fácil. Soy muy perfeccionista. Me voy a casa con 200 cosas en la cabeza. El club estaba como estaba y no ha sido fácil este aterrizaje. Intentaremos disfrutar poco a poco".