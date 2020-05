Xavi: "A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos"

El actual entrenador del Al-Sadd se refiere al futuro del crack argentino y, además, admite que el Barcelona le ofreció el banquillo en enero.

¿Cuántos años de carrera le quedan a Lionel Messi? Esa es una pregunta que muchos aficionados ni siquiera quieren ponerse a pensar. Valorar la retirada del mejor jugador del mundo no es grato, pero Xavi Hernández ha llevado tranquilidad a los amantes del fútbol. Este lunes, el actual entrenador del Al-Sadd y ex jugador del aseguró que al delantero argentino le quedan "aún cinco o siete años muy buenos". Sin embargo, en una charla que ha tenido en Instagram con su ex compañero azulgrana Samuel Eto'o, Xavi no sólo se refirió al futuro de Messi, sino que también confirmó que el Barça le hizo una oferta para reemplazar a Ernesto Valverde en el banquillo del Camp Nou, algo que desde el club catalán habían desmentido meses atrás .

Mientras esperaba que se conectara Eto’o en el directo de Instagram, el ex internacional por respondió algunas preguntas de sus seguidores. Y la más repetida giraba en torno a la posibilidad de dirigir alguna vez al cuadro de la Ciudad Condal. En ese sentido, Xavi sentenció: “En enero no se dio el momento, tuve conversaciones con Abidal y Grau y una propuesta importante, pero no era el momento. Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño, me gustaría algún día, eso lo he dicho muchas veces” . Una propuesta que, vale aclarar, el propio Abidal había negado. "No hicimos oferta a Xavi; si la tiene, que la enseñe", desafiaba el ex defensa francés.

Ya con Eto’o 'enganchado' al directo de Instagram, el ex delantero camerunés le recomendó a Xavi que coja las riendas del Barcelona antes de que se retire Messi. “Eso sería un plus” , dijo el ex mediocentro. Y añadió: “A Messi le quedan aún cinco o siete años muy buenos, se cuida mucho y podrá seguir hasta los 37, 38 o 39... El Mundial de lo jugará seguro”. Cabe recordar que Messi tiene 32 años y cumplirá 33 el próximo 24 de junio.

Por otro lado, Xavi se refirió al posible regreso Neymar , que abandonó el Camp Nou en 2017 para fichar por el Paris Saint-Germain a cambio de 222 millones de euros que el club francés pagó al Barcelona. Y opinó: “Futbolísticamente no hay duda que está entre los tres o cinco mejores del mundo, puede marcar diferencias. Ojalá vuelva al Barça, soy del Barça y quiero a los mejores ahí. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el Barça, sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias”.

En cuanto al Barça actual, señaló: “Me gusta el Barça, me gusta la idea de Setién, me gustan siempre los equipos de Guardiola.. lo equipos que no especulan, los que van al ataque, son los que más me gustan de ver”.