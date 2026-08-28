Wouter Goes saca de quicio a un compañero de su propio equipo: «Compórtate con normalidad»

Thom van Bergen no está nada conforme con el estilo de juego de Wouter Goes, según ha hecho saber el delantero del FC Groningen en una conversación con Dagblad van het Noorden.

El DvhN preguntó al atacante del Groningen por su rival más complicado. Van Bergen mencionó primero a Lutsharel Geertruida. “Es muy rápido y fuerte”.

Después también cita los nombres de Goes y Nick Verschuren (Sparta). “Hablan muchísimo contigo durante el partido, aunque a mí eso precisamente me motiva aún más para marcar”.

“Después del partido contra Goes tenía moratones por todo el brazo”, prosigue Van Bergen sobre el defensa del AZ.

“¿Si me gusta eso? No, por mí no hace falta. La semana siguiente lo vi en la Jong Oranje y entonces le enseñé mi brazo con todos esos moratones”, continúa.

“‘Eso pasa en un partido’, me dijo entonces. Me parece muy fácil. ¿Y luego tengo que olvidarlo así como así? Compórtate con normalidad”, concluye Van Bergen sobre su compañero en la Jong Oranje.

En total, Goes y Van Bergen ya han compartido campo siete veces con la selección neerlandesa sub-21. En esos partidos jugaron 324 minutos juntos.