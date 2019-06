Wilson Rugama renovará con Águila

Así lo confirmó el jugador en sus redes sociales.

El campeón Águila piensa en revalidar su corona y en llegar lo más lejos posible en la Liga CONCACAF 2019. Para eso ha decidido renovar a Wilson Rugama, que dio a conocer la noticia en Twitter.

Después de días complicados hemos llegado a un acuerdo. Me ha ganado el corazón al factor económico, me ha ganado el cariño que me han hecho sentir, al final el dinero va y viene, lo que queda es el cariño de esta linda afición. Se ha llegado a un acuerdo y solo falta firmar mañana (hoy)”, escribió.

Ahora, una de las incógnitas es el futuro del uruguayo Joaquín Vergés, a quien se le venció el contrato al finalizar el torneo Clausura 2019, que terminar ganándole al Alianza en los penales.