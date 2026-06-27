Williams tras su lesión: ¡Este es el peor día de mi vida!

Nico Williams, estrella del Athletic de Bilbao y de la selección española, El extremo denunció en redes que el uruguayo Nico de la Cruz le provocó intencionadamente una lesión muscular en el muslo derecho durante un partido de la fase de grupos del Mundial 2026, y calificó el incidente de «totalmente evitable» y fruto de la «frustración y el resentimiento».

En un extenso mensaje, el futbolista relató su sufrimiento físico y emocional: «Hoy es uno de los peores días de mi vida. Tras un año muy duro en el que superé el dolor en la ingle, volví a lesionarme. Ayer sufrí otra lesión después de que un compañero profesional, frustrado por su situación, realizara un gesto totalmente innecesario».

Los exámenes confirmaron que, al llegar ya lesionado al torneo, sufre una lesión muscular de grado medio en el muslo derecho tras un fuerte impacto, lo que le excluye del resto del Mundial, aunque no de forma definitiva, según su evolución.

En declaraciones emotivas, admitió que llevaba un año y medio con dolores en la zona púbica: «No sabía cuándo podría volver a jugar sin dolor; llegué incluso a aprender a convivir con el dolor en cosas tan sencillas como ir al baño o subirme al coche», señalando que había superado esa lesión antes de que apareciera una lesión en los tendones de la rodilla que le volvió a poner a prueba.

Pese al golpe, se mostró decidido: «Esto tampoco me detendrá. Seguiré luchando hasta el último momento». Y cerró con un desafío: «La historia aún no ha terminado, nos veremos lo antes posible en este Mundial».

Sus palabras llegan en plena polémica por la dureza de los uruguayos, que también dejó lesionado a Yeremi Pino, provocó la expulsión de Canopio y desencadenó tensiones en los banquillos. un comportamiento antideportivo que ha indignado a nivel internacional y afecta las aspiraciones de España en el Mundial.