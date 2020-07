Wilfredo Guzmán: "No se me ha ocurrido renunciar"

El presidente de la Liga Nacional tuvo que salir a aclarar que nunca ha recibido ninguna carta en la que se le pida que de un paso al costado.

Luego de que Mateo Yibrín, expresidente de Real , acusará que algunos clubes están gestando un movimiento para desplazar a Wilfredo Guzmán de la presidencia de la Liga Nacional, este último tuvo que manifestar que nunca recibió ninguna misiva que así se lo pidiese y que bajo ningún punto de vista se le ocurriría renunciar a su cargo.

En diálogo con Diez el mandamás dijo: "Yo no se donde está la carta, no la he recibido y no tengo nada para decir sobre eso. No se cuales son los motivos por los cuales me pedirían la renuncia, podrían alegar incapacidad, pero nunca en la historia se había logrado una reunión de todos los dirigentes con el presidente de la República. Si eso es incapicidad, no se cómo se logró tal cosa".

Luego el nacido en San Pedro Sulá reiteró: "Repito, la acción de ayer con el presidente de la República es más que un precedente, es un logro que el mandatario nos haya dedicado parte de su tiempo. Yo no conozco a nadie al que le den un préstamo y que esté difamando a su empresa diciendo que está quebrada, que no tiene dinero o capacidad de pago. El esfuerzo que se ha hecho es tremendo".

Más equipos

"No he escuchado al ingeniero Yibrín por lo que no puedo referirme a eso. Lo que sí se es que yo no pienso renunciar, ni se me ha ocurrido. Simplemente estoy trabajando para sacar esto adelante, poniendo mi máximo esfuerzo y tiempo", concluyó el dirigente en relación a los dichos de Mateo Yibrín sobre la intención de algunos clubes de hacer un golpe de estado a la Liga Nacional.