Wilfred Genee vio venir el conflicto con el «insoportable» Arjen Robben

La discusión entre Wilfred Genee y Arjen Robben en la banda durante un partido amateur de sus hijos sigue generando comentarios. Para Valentijn Driessen, el enfrentamiento no sorprende, como explica en el pódcast Kick-off de De Telegraaf.

Robben, entrenador del FC Groningen Sub-14, vio cómo su equipo perdía 1-0 contra el líder, el Viktoria, donde juega el hijo de Genee. Al terminar el partido, Robben discutió con el árbitro y Genee intervino.

Robben, molesto, empujó al presentador de Vandaag Inside y le espetó: «No te metas en esto».

Driessen añade que Genee ya preveía problemas: «La semana pasada dijo: "Mi hijo juega contra el equipo de Arjen Robben" y quejarse de él es terrible desde la banda. No es solo fanático, es pesado con los árbitros y con todo».

«Así que, bueno, eso se confirmó, porque ahora Robben estaba otra vez discutiendo con el árbitro».

Driessen no se anda con rodeos: «Además le dio un empujón a Genee, como si fuera lo más normal del mundo. Un gran ejemplo para un entrenador juvenil».







