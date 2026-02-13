Werder Bremen vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la Bundesliga se disputan los partidos de la jornada 22. El Werder Bremen se enfrenta el sábado 14 de febrero al FC Bayern Múnich. El inicio de este duelo será a las 15.30 horas (tiempo de España).

El Weserstadion sirve además como escenario para el partido entre los verdiblancos y el FCB. El Werder Bremen y el FC Bayern Múnich suman, tras 21 partidos de liga, 19 y 54 puntos respectivamente.

GOAL os muestra en este artículo dónde podéis seguir al FC Bayern Múnich y Werder Bremen en STREAMING EN DIRECTO y por TV.

Cómo ver Werder Bremen vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Werder Bremen vs Bayern Múnich

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Weserstadion.

México: 08:30 horas

Argentina: 11:30 horas

Estados Unidos: 09:30 horas (tiempo del este)

Werder Bremen vs FC Bayern München: alineaciones

Noticias sobre el Werder Bremen

Werder Bremen espera desde hace ya once partidos de la Bundesliga una victoria. Hace una semana, los verdiblancos registraron con un 0:1 en el SC Friburgo la tercera derrota en cuatro partidos. En su último partido en casa, el 31 de enero, empataron 1:1 contra el Gladbach..

Noticias sobre el FC Bayern Múnich

El FC Bayern Múnich volvió el domingo a la senda de la victoria con un 5:1 contra el TSG Hoffenheim. Antes, el FCB registró a finales de enero un 1:2 contra el FC Augsburgo y un 2:2 en el campo del HSV. En cambio, el año comenzó con un 3:1 en Colonia y un 5:1 en Leipzig.

Forma

Balance de enfrentamientos directos

Werder Bremen vs FC Bayern Múnich: Las tablas