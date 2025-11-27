Washington Commanders vs Denver Broncos: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Denver Broncos y los Washington Commanders salen de sus semanas de descanso y entran directamente en el punto de mira nacional para la edición de la Semana 13 del Sunday Night Football.

Denver tiene un pie firmemente en la puerta de la postemporada y ahora pone sus miras en algo aún más grande, el puesto número 1 en la AFC. Cumplir con su deber como favoritos contra Washington el domingo por la noche mantendría ese sueño muy vivo y coleando.

En el otro lado del campo, los Commanders llegan buscando dignidad en lugar de posicionamiento para los playoffs. Con un récord de 3-8 y ya enterrados matemáticamente en la carrera de la NFC, es un colapso sorprendente para un equipo que el año pasado jugaba por un puesto en el Super Bowl. Sin nada que perder, Washington intentará descarrilar el ascenso de Denver, pero los Broncos controlan la narrativa, y este escenario es suyo para conquistar.

Hora de inicio Washington Commanders vs Denver Broncos

Los Commanders y los Broncos se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Northwest Stadium el domingo 30 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET o 5:20 pm PT.

Noticias del equipo Washington Commanders

En cuanto a los Washington Commanders, su temporada ha sido completamente opuesta. Insinuaron promesas al principio con tres victorias en sus primeros cinco juegos (Giants, Raiders y Chargers), pero cualquier chispa que tenían desapareció rápidamente. Desde entonces, Washington se ha desplomado en una racha de seis derrotas consecutivas, cayendo ante los Bears, Cowboys, Chiefs, Seahawks, Lions y Dolphins, un periodo brutal que los ha dejado con un deprimente récord de 3-8.

Su derrota más reciente fue el 16 de noviembre en Miami, donde los Commanders cedieron un touchdown en el cuarto cuarto y un gol de campo en tiempo extra para perder 16-13 de manera desgarradora. Marcus Mariota presentó una respetable línea de 20 de 30 para 213 yardas con un touchdown y una intercepción, Chris Rodriguez acumuló 79 yardas en 15 acarreos, y Deebo Samuel hizo todo lo posible para mantener a Washington con vida con siete recepciones para 74 yardas y una anotación.

Informe de Lesiones de los Commanders: Will Harris, S - IR-R, Ben Sinnott, TE - Dudoso, Terry McLaurin, WR - Dudoso, Ale Kaho, LB - Dudoso, Jayden Daniels, QB - Dudoso

Noticias del equipo Denver Broncos

Los Denver Broncos pudieron haber comenzado la temporada como sonámbulos, pero una vez que encontraron su ritmo, han sido un tren de carga arrasando por la AFC. Superaron a los Titans antes de caer en enfrentamientos consecutivos contra los Colts y Rams, y luego todo cambió. Desde ese momento, Denver ha encadenado ocho victorias consecutivas, derribando a los Bengals, Eagles, Jets, Giants, Cowboys, Texans, Raiders y Chiefs. ¿El resultado final? Un brillante récord de 9-2 después de 11 juegos y tanto impulso como cualquier equipo en el fútbol.

Su salida más reciente el 16 de noviembre contra Kansas City fue otro partido de infarto. Los Broncos permitieron puntos en cada cuarto, pero cerraron con fuerza al final, anotando nueve sin respuesta en el cuarto camino a una dura victoria 22-19. Bo Nix completó 24 de 37 para 295 yardas, RJ Harvey lideró el juego terrestre con 30 yardas en 11 intentos y Troy Franklin una vez más mostró potencial de estrella con cuatro recepciones para 84 yardas.

Informe de Lesiones de los Broncos : Alex Singleton, LB - Cuestionable, Pat Surtain II, CB - Cuestionable, Jonah Elliss, LB - Cuestionable, Nate Adkins, TE - Cuestionable, J.K. Dobbins, RB - IR

Mira y transmite en vivo Commanders vs Broncos en los EE. UU.

Los Commanders se enfrentan a los Broncos en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL, y se transmitirá en vivo a nivel nacional en NBC. Fans pueden ver la cobertura enPeacockyFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se anunciarán pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Commanders vs Broncos en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Commanders vs Broncos

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Fútbol de fantasía Commanders vs Broncos

Bo Nix (18.0 puntos de fantasía proyectados para la Semana 13) tuvo una actuación sólida el domingo, superando la marca de 300 yardas y, lo más importante, manteniendo el balón fuera de peligro. ¿La única mancha? Cero touchdowns en un día en el que Denver logró una sorprendente victoria sobre los Chiefs. No es alguien que los managers de fantasía puedan incorporar a sus alineaciones sin dudarlo, pero su potencial sigue vivo y bien cada semana.

RJ Harvey (11.3 puntos de fantasía proyectados para la Semana 13) se está convirtiendo silenciosamente en el corredor a tener en Denver. Dominó el trabajo en situaciones de pase y rutas en la Semana 11, mientras que Jaleel McLaughlin asumió el rol de corto yardaje de JK Dobbins.

El novato registró una significativa participación del 61% de los snaps en comparación con solo ocho snaps cada uno para los otros corredores, y sus 14 toques para 50 yardas fueron la segunda carga de trabajo más alta de su joven carrera. Incluso tuvo tres intentos en zona roja antes de que McLaughlin interviniera en la línea de gol. El uso sugiere una compra baja ahora. Dobbins está reservado en la IR, y aunque el comienzo de Harvey no ha sido espectacular, la oportunidad apunta a un inminente despegue, consíguelo ahora tras la semana de descanso antes de que el mercado lo correja.

Fue otra decepción para Courtland Sutton, quien no logró alcanzar las 70 yardas de recepción por cuarto partido consecutivo y nuevamente no anotó. Aún más preocupante, ya no monopoliza los objetivos como lo hacía antes. Esa disminución de su parte en el juego aéreo podría ser la nueva realidad en lugar de un problema temporal.

Por otro lado, Marcus Mariota (13.0 puntos de fantasía proyectados para la Semana 13) entregó el único touchdown de Washington, una recepción y carrera de 20 yardas a mitad del tercer cuarto que brevemente puso a los Commanders por delante. Pero la euforia desapareció en el tiempo extra cuando el veterano lanzó una intercepción costosa que regaló el gol de campo ganador a los Dolphins. Washington entra cojeando en su semana de descanso de la Semana 12, necesitando desesperadamente reiniciar, al igual que cualquiera que espere confiar en Mariota en fantasía.

Predicciones del Juego Commanders vs Broncos

Defensivamente, los Washington Commanders han estado regalando puntos como si fuera una entrega de vacaciones, cada oponente se va con algo, y usualmente más de lo que deberían. Esa es música para los oídos de Bo Nix y una ofensiva de los Denver Broncos que podría usar un enfrentamiento correcto para abrir las compuertas. Y si Patrick Surtain II juega en la Semana 13, no es descabellado imaginar a Washington quedando en blanco por completo. Incluso si el blanqueo no se materializa, una cosa se siente cierta: Denver debería ganar este juego cómodamente, y el margen podría volverse feo rápidamente.

Cuotas de Apuestas Commanders vs Broncos

Diferencia

Broncos -6.5 (-112)

Commanders +6.5 (-108)

Línea de Dinero

Broncos -320

Commanders +250

Total

MÁS DE 43.5 (-110)

MENOS DE 43.5 (-110)