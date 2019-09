Wanchope o Soldano: ¿quién tiene que jugar ante River?

Ábila llegaría a la ida y Alfaro tendrá que decidir si le devuelve la titularidad o si sostiene al ex-Olympiacos. ¿Qué puede aportar cada uno?

El Superclásico que parecía nunca llegar está a la vuelta de la esquina. River y Boca se volverán a ver las caras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y ninguno de los entrenadores desliza, hasta ahora, ninguna punta sobre cómo jugarán sus equipos. ¿El Xeneize volverá a defenderse como en la Superliga? ¿Podrá el Millonario romper el catenaccio de Gustavo Alfaro?

El interrogante para el Lechuga, entonces, será qué ponderará a la hora de definir el once para el primer chico. El DT todavía no tiene definido cómo saldrá a jugar al Monumental y ,aunque se estima que el esquema podría no ser muy diferente al que usó en el Monumental, evalúa otras opciones para el mediocampo y para la delantera. Dependiendo de ello, entonces, saldrán los intérpretes y el máximo interrogante está arriba: ¿sigue Franco Soldano o vuelve Ramón Ábila?

Desde que empezó el semestre, el ex- disputó mayormente los encuentros por la , mientras que el ex-Olimpiacos hizo lo propio por la Superliga, y las estadísticas ilustran las diferencias que existen entre ambos. Mientras que Wanchope aporta un peso en mucho más importante en ataque -también beneficiado por un estilo más ofensivo-, Soldano da una intensidad que puede ser más útil pensando en la faceta defensiva.

GOLES REMATES OCASIONES GENERADAS RECUPERACIONES DUELOS DE CABEZA FALTAS GANADAS ENTRADAS GANADAS DUELOS GANADOS FRANCO SOLDANO 1 3 0 16 31 6 3 42 WANCHOPE ÁBILA 2 8 6 12 4 4 0 13

Los números están sobre la mesa. La elección, también.