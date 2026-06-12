Wahbi sube el listón: Marruecos sueña con el título mundial

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha reconocido que los «Leones del Atlas» llegan al Mundial con grandes ambiciones y que, tras el histórico cuarto lugar en 2022, ahora se les ve con otros ojos.

En palabras recogidas por el portal marroquí «Al-Batalha», afirmó: «No me gusta ser una sorpresa... Recuerdo todos los partidos del Mundial 2022... El objetivo sigue siendo el mismo, solo que ahora las expectativas son distintas».

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El técnico recordó que ahora deben asumir la responsabilidad y estar a la altura de las expectativas, apoyándose en la experiencia adquirida en 2022.

Wahbi añadió: «Ya no somos una sorpresa; ahora debemos asumir la responsabilidad dentro del campo y aprovechar la experiencia de 2022 para demostrar que somos grandes jugadores capaces de lograr cosas importantes».

Subrayó que el listón de ambición en la selección marroquí está muy alto, pues el equipo confía en competir al máximo nivel.

«Nuestro sueño es ganar el Mundial. Si juegas con el corazón y das todo lo que tienes en el partido, todo es posible», afirmó.

Marruecos debutará ante Brasil este domingo por la tarde (hora de la costa este de EE. UU.) en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.