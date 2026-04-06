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Wahbi sorprende a la pareja marroquí

FAR Rabat
KACM vs FAR Rabat
KACM
Botola Pro
M. Ouahbi
Y. Hadji
M. Hrimat
A. Tagnaouti
Morocco
Marruecos

Youssef Hajji, segundo entrenador de la selección marroquí, asistió al partido entre el Real Ejército y el KAC Marrakech el domingo por la noche.

El partido entre el Ejército Real y el KAC Marrakech terminó en empate a cero, en el marco de la 15.ª jornada de la Liga Marroquí de Profesionales.

La web deportiva Le360 informó de que Hajji estuvo en las gradas para seguir a algunos jugadores, entre los que destacaban Rabie Harimati y Reda El Teknaoui, el dúo del Ejército Real.

Youssef Hajji observó el rendimiento de algunos jugadores y tomó notas que entregará a Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos.

La selección de Marruecos se prepara para disputar la fase final del Mundial de 2026, sabiendo que se encuentra en el Grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití.

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