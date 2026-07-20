Vuelve la Finalissima... ¿Se vengará Messi de España en Catar?

Se habla de nuevo de un posible duelo que daría a Lionel Messi la chance de vengarse de España tras perder ayer la final del Mundial 2026 (0-1). La Finalissima podría volver pronto.

La Finalissima estaba prevista para marzo, pero las tensiones con Irán obligaron a cancelarla; ahora se negocia reanudarla en el próximo parón internacional.

Según la emisora argentina «DSports 103.1 FM», las conversaciones entre los organizadores están avanzadas para que el partido entre el campeón de la Copa América, Argentina, y el campeón de Europa, España, se juegue en noviembre en el estadio Lusail de Catar.

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Para Messi y sus compañeros es una revancha tras perder la final del Mundial 2026, encuentro en el que el astro quedó sin ampliar su palmarés mundial.

De confirmarse, los aficionados disfrutarán de un duelo entre dos de las mejores selecciones del mundo: España buscará reafirmar su dominio, mientras que Messi y los suyos querrán redimirse y demostrar que la final fue solo un tropiezo.

Messi ya se proclamó campeón del Mundial 2022 ante Francia en los penaltis en ese mismo estadio, lo que le trae buenos recuerdos.